Mascarillas, gel y muchos nervios en el arranque de la selectividad del coronavirus en Mallorca

Mascarillas, distanciamiento y gel hidroalcóholico: así es como se vive esta selectividad marcada por el coronavirus en el Palacio de Congresos, donde la imagen más característica de grandes grupos de estudiantes nerviosos por entrar a los exámenes, ya no existe. Se respira aire de tranquilidad ante las facilidades de las pruebas en cuanto a elección de preguntas, además de las estrictas medidas de seguridad para proteger a alumnos y profesores de la covid-19. El contagio no es una opción: los 25 alumnos que han hecho el examen se han desinfectado las manos antes de entrar a las aulas, han ocupado mesas colocadas respetando las distancias de seguridad y han tenido puestas las mascarillas hasta que ha comenzado el examen.



A las nueve en punto se ha inaugurado la Selectividad 2020 con el examen de Física o Historia de la Filosofía en el Palacio de Congresos. Ahí se han congregado varios grupos de alumnos de institutos diferentes, entre los que hay disparidad de opiniones ante las medidas tomadas para la realización de los exámenes, pero la mayoría de ellos creen que las medidas tomadas son adecuadas y se sienten seguros. Aún así, no se han visto las aglomeraciones típicas de una selectividad sin coronavirus, y se han mantenido en grupos de hasta 20 chicos y chicas, esperando el examen.



La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha dado ánimos a los alumnos que hoy se examinan para la prueba de acceso a la universidad.





Avui 5.500 alumnes comencen la Selectivitat a Balears. No ha estat un curs fàcil a causa de la Covid-19, però ara toca culminar l'esforç. Respectau les normes de seguretat i afrontau la #PBAU amb calma i confiança en vosaltres mateixos. El futur és vostre. Ànims i molta sort! pic.twitter.com/JssXL1M2BC — Francina Armengol (@F_Armengol) July 7, 2020

Durante los exámenes de la selectividad, entran primero los nacidos en mes par y 15 minutos después, los nacidos en mes impar. De esta manera se da más seguridad a los alumnos, evitando que se aglomeren en la entrada a las aulas y puedan respetar las medidas de seguridad. En cuanto a la preparación para el examen y el fin de curso, algunos expresan que han tenido mucho trabajo por hacer, juntándose la preparación de los exámenes y la finalización del curso escolar. Este año tienen más opciones de elección. Por ejemplo, en el examen de catalán, se ha dado a oportunidad de elección a los alumnos entre contestar las preguntas de literatura y sociolingüística, por lo que han podido prepararse las preguntas de manera más concreta. En cuanto a Física, nos cuenta un alumno que: "Hay algunos temas que no se han dado en clase y que por tanto han reducido el temario de selectividad, dejando más opciones de elección". En Mallorca, se han habilitado varios espacios: Alcúdia, la antigua terminal del aeropuerto de Palma, el polideportivo de Manacor y el Espai 36 de Sant Llorenç des Cardassar. En cuanto a Palma, además de las aulas que son habituales en la UIB