Investigan decenas de viviendas vacacionales ilegales en Mallorca

La conselleria de Turismo investiga a una agencia que presuntamente alquila decenas de viviendas a turistas de manera ilegal. Una de las marcas de la empresa, Let's Go Rentals, comercializa a través de su página web alrededor de 120 inmuebles en Mallorca. Buena parte son pisos ubicados en Palma y en s'Arenal, donde el alquiler vacacional está prohibido en edificios.

La empresa lleva tiempo bajo la lupa del Servicio de Inspección Turística del Govern, que en los últimos años la ha sometido a diversas inspecciones -se desconoce con qué resultado-. Esta semana ha vuelto al radar de la conselleria a raíz de una denuncia presentada por una federación de vela extranjera que en febrero reservó cinco de sus viviendas en la Platja de Palma para participar en el Trofeo Princesa Sofía, finalmente suspendido a causa del coronavirus.

Los regatistas abonaron por adelantado 19.500 euros que la agencia rechazó devolver. Decidieron preparar una demanda para reclamar esta cantidad y mientras recogían información constataron que, tanto las propiedades que ellos habían alquilado como muchas de las que ofrecía la empresa a turistas, constituían oferta ilegal.

Arrendaron cuatro apartamentos en un edificio plurifamiliar en s'Arenal, en el municipio de Palma, donde el alquiler vacacional en pisos está vetado. Lets Go Rentals -sociedad con domicilio social en Palma- los ofrece en su propia web y en el portal HomeAway, recientemente bautizado como Vrbo. Los pisos se alquilan por entre 400 y 500 euros la noche y ofrecen vistas al mar como gran reclamo. En total, se alquilan a turistas cinco de los doce apartamentos del edificio.

Los anuncios incluyen un aviso habitual en los portales que comercializan oferta ilegal: "Con motivo de la ley 6/2017 de las Islas Baleares relativa a la comercialización de estancias turísticas en viviendas, esta propiedad solo aceptará reservas con finalidad no vacacional". Los inspectores del Govern suelen ver en estas sentencias un indicio de irregularidad, un intento del propietario por hacer pasar el alquiler como residencial para esquivar la normativa turística.

Sin embargo, todo en las ofertas de Let's Go Rentals apunta al visitante extranjero. Empezando por el cobro de la ecotasa, que exige a todos sus clientes cuando hacen la reserva. También cuentan con una empresa, Flying Fish, que se encarga hacer el check-in y check out a los clientes, les hace entrega de las llaves y se responsabiliza del servicio de limpieza y lavandería en las viviendas.

Los regatistas también alquilaron un chalet cercano a la misma agencia, Villa Moscú, que cuesta unos mil euros la noche pese a que, denuncian, no está dado de alta. En el anuncio, donde debería aparecer el número de licencia, solo hay tres palabras que se repiten en decenas de ofertas: "No propósito vacacional". Tal como comprobó este diario, en la puerta tampoco está la placa que la acredita como estancia vacional autorizada.

Número de registro



Incluir el número de licencia en el anuncio es obligatorio. Sin embargo, no aparece en muchos de los inmuebles que Let's Go Rentals oferta en su web y en Vrbo. Algunas viviendas sí tienen un registro, pero no se corresponde con ninguno del listado oficial del Govern. En todo caso, eso no significa que todas sean ilegales porque podría tratarse de un número de inscripción provisional que todavía no ha sido incluido en la relación de la conselleria.

Escuece especialmente a los denunciantes el pago de la ecotasa. En un contexto normal los establecimientos turísticos lo recaudan y después lo liquidan a la Agencia Tributaria, pero en este caso los demandantes consideran muy probable que estén cometiendo "un fraude".

La mayoría de los pisos turísticos que están siendo objeto de investigación se ubican en Palma, particularmente en el Casc Antic, Santa Catalina y la zona de Can Pastilla y s'Arenal, donde la actividad es ilegal.