Los niños de Chernóbil, sin verano

Las imágenes de reencuentros y abrazos no se repetirán este verano. El Covid-19 ha obligado a la asociación Una Somriure Per Txernóbil a suspender el programa de junio, por lo que los niños de acogida de Bielorrusia y Ucrania afectados por la radiación de Chernóbil no disfrutarán de sus vacaciones en Mallorca. La asociación ha priorizado la seguridad de los pequeños y sus familias de acogida, pero espera reanudar el programa este invierno.