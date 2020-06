El Govern presenta su plan de rescate económico con cerca de 3.000 millones

El Govern se vestirá hoy con sus mejores galas para presentar su gran plan de rescate de la economía y la reactivación de la actividad en Balears tras la pandemia del coronavirus. Un plan que consta de diez ejes principales y que augura una inversión cercana a los 3.000 millones de euros procedentes de recursos propios, de fondos europeos y estatales y la participación de ayuntamientos y consells insulars. La presentación estará a cargo de la presidenta, Francina Armengol, que ha elegido el marco incomparable del Casal Balaguer para anunciar su plan estrella para relanzar la economía isleña en los próximos tres años (2020-2023).

Según el borrador del plan, al que ha tenido acceso este periódico, se trata de una iniciativa que combina las medidas sanitarias, fuerte inversión pública en construcción y una apuesta clara para la reindustrialización y el autoabastecimiento de las islas, especialmente en lo que hace referencia a material sanitario y los alimentos básicos.

El primero de los ejes del plan se centra en la seguridad sanitaria, la economía social y el reto demográfico. Para ello contempla inversiones de 220 millones adicionales en la mejora de la seguridad sanitaria y entre las medidas especifica la contratación de 700 profesionales sanitarios en todos los ámbitos. Asimismo, anuncia la realización de 25 proyectos de reforma y ampliación de centros de salud y hospitales públicos por valor de 275 millones. A ello hay que sumar 72,5 millones en residencias y centros para personas dependientes. Todas estas inversiones sanitarias, según cálculos del Govern, pueden generar en torno a 4.000 puestos de trabajo directos.

El ámbito educativo también entra en este primer eje y en este apartado el Ejecutivo autonómico contempla una inversión de 121 millones en la construcción de nuevos centros educativos y en la reforma de los existentes. En este mismo sentido, ha cifrado en 14,5 millones la inversión necesaria para que los colegios e institutos puedan volver a acoger alumnos con las medidas de seguridad tras la Covid-19. También apunta a un gran proyecto de reconversión y adecuación de guarderías de 0 a 3 años con doce millones de inversión.



Ayudas para los autónomos

El segundo eje está dirigido al fomento de la ocupación de calidad y al desarrollo empresarial. Unos 850 millones es el volumen económico que piensa generar el Ejecutivo del Pacto de Izquierdas en este apartado. Entre las principales medidas destacan 200 millones de euros para financiar a las empresas de balears afectadas por la Covid-19 mediante créditos blandos a través de la Sociedad Pública de Garantía Recíproca Isba. También habrá ayudas a los autónomos por valor de 15 millones, 8,6 millones para los emprendedores y fomento de la autoocupación. Por último, contempla un gran subplan para fomentar el empleo de calidad, la igualdad de género en el trabajo y las oportunidades para las personas más vulnerables. Todo ello incluye una fuerte dotación de recursos al Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) para hacer frente a la gran cantidad de personas en desempleo, así como una potente inversión de 144 millones en formación profesional para abastecer de trabajadores cualificados a los nuevos nichos de trabajo.

El tercer eje se basa en la economía circular y la necesidad de autoabastecimiento. Impulsará un plan de choque para relanzar el sector primario con una inversión de 5,9 millones. También contempla una mejora adecuada de la gestión de los residuos.

El cuarto eje es el de la economía del conocimiento con un plan para impulsar la competitividad de las empresas, nuevos sectores productivos y la transferencia del conocimiento. Para todo ello habrá ayudas por valor de unos 60 millones.

El quinto eje es el de la reindustrialización y modernización del tejido industrial, promoción del comercio y las pymes. Contempla ayudas de 4,5 millones para las empresas que quieran dedicarse a la producción de material sanitario. En estos momentos Balears general un volumen de negocio de 108 millones anuales de estos materiales.

El sexto eje es el de la transición energética y la economía verde. Se trata de una inversión de más de 500 millones para el impulso de las energías renovables, un plan especial para el agua que contempla potentes proyectos de abastecimiento y mejora de la calidad del agua. El séptimo eje pone en marcha estrategias de reactivación turística, mientras que el octavo se centra en el fomento de la vivienda, contemplando 25 promociones de pisos de protección oficial, la adecuación de infraestructuras públicas a las energías limpias y un plan de movilidad sostenible.

El noveno eje es el del impulso de las industrias culturales, con un plan de choque para la sostenibilidad del sector y un plan de reactivación de la cultura. Todo ello con una inversión de unos siete millones de euros en los próximos años. El último eje, el décimo, es el de menor calado económico, pero no menos importante. Está destinado a la modernización de la administración pública.



400 millones de Madrid

Por otra parte, la presidenta del Govern, Francina Armengol, afirmó ayer en el Parlament que el Govern prevé recibir "por encima de los 400 millones" de del fondo estatal extraordinario no reembolsable Covid-19, dotado con 16.000 millones para las comunidades autónomas. Armengol respondió con esta cifra a una pregunta del portavoz del PP, Biel Company. La presidenta explicó que considera muy positivo que haya fondo no reembolsable para las comunidades autónomas, algo que "nunca había pasado". "Creemos que no es suficiente, es lo que hemos manifestado al Gobierno de España, pero es muy buena noticia que haya estos recursos", apostilló.

El líder de los populares le manifestó su preocupación, especialmente por el "ninguneo" del gobierno de Pedro Sánchez hacia nuestra comunidad. Company le recordó los diferentes agravios de Madrid hacia Balears.