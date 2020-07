Armengol: "Reactivamos la económica de Balears poniendo a las personas en el centro"

Francina Armengol ha presentado esta mañana el plan de reactiviación económica de su Govern, que tal y como ha publicado hoy este periódico, contempla una inversión de 3.000 millones de euros en los próximos tres años. Armengol lo ha vestido como un gran pacto social y económico fruto del consenso y del diálogo. "Es un Pacto para la reactivación económica que pone las personas en el centro", ha afirmado la presidenta del Govern.

Francina Armengol también ha explicado que su objetivo es "una apuesta fuerte por la seguridad sanitaria, la educación y los servicios sociales". En este sentido, la presidenta ha añadido: "Lucharemos contra la precariedad laboral, queremos un turismo respetuoso con el medio ambiente y relanzar la economía social".

El Plan consta de 10 ejes principales que van desde una potente inversión en sanidad, con la contratación de 800 profesionales e incremento de pruebas y controles diagnósticos, lo que supondrá una inversión de unos 240 millones. Una fuerte inversión pública en construcción, con 400 millones para remodelar centros educativos, centros de salud y residencia; así como una apuesta por el medio ambiente, las energías renovables y las infraestructuras hidráulicas con otros 500 millones.

Al acto, celebrado en el patio de Can Balaguer para mantener las distancias de seguridad, han intervenidos todos los partidos políticos, sindicatos y patronales firmantes del pacto para la reactivación económica. El PP y Més per Menorca asistieron a la presentación pese a no firmar el acuerdo. Alegaron falta de consenso. Vox ya anunció ayer que no participaría. Josep Castellano, portavoz de los nacionalistas menorquines, aseguró que "es un plan sin objetivos y dudamos de que realmente pueda reactivar la economía".

El popular Biel Company se pronunció en la misma línea: "Se trata de medidas ordinarias que ya estaban incluidas en el presupuesto y creemos que no servirán para reactivar la economía de las empresas. Me sabe mal tener que decirlo, pero con estas medidas habrá mucha gente que pasará dificultades".