Los 40 migrantes localizados en Mallorca y Cabrera dan negativo en el test del virus

Los 40 inmigrantes que llegaron el pasado lunes a Mallorca y Cabrera, tras navegar en cuatro pateras distintas, han dado negativo en las pruebas sanitarias para detectar el posible contagio del coronavirus.

Según informaron ayer fuentes de la Delegación del Gobierno, las pruebas sanitarias PCR que se realizaron a los 27 inmigrantes que, tras ser detenidos, permanecían en la comisaría de Policía de Manacor, han dado todas ellas un resultado negativo. Es decir, ninguna de las personas que viajaba a bordo de la patera estaba infectada con el virus Covid-19. Y el mismo resultado se obtuvo con las otras trece personas que fueron localizadas en las proximidades de Cabrera, en un intento de entrar a Europa. Estas pruebas fueron realizadas por el personal de la conselleria de Sanidad y estos trece migrantes han permanecido en la Jefatura de Policía de Palma.

Fuentes de la Delegación de Gobierno señalaron ayer que a todos los inmigrantes detenidos, la Policía Nacional les incoará un expediente de devolución. En esta ocasión, no serán expulsados de forma inmediata, ni tampoco se les ingresará en un centro. Al igual que ocurrió con los extranjeros que llegaron a Mallorca de forma ilegal y que fueron interceptados la pasada semana, quedarán en libertad, a cargo de una ONG y de la Red de Inclusión. Se les deja en libertad porque en estos momentos los diferentes centros de internamiento ubicados en la Península no están operativos. Todos ellos tuvieron que cerrar sus puertas como consecuencia de la declaración del estado de alarma. En Balears no hay ningún centro de internamiento para migrantes.

También quedarán en libertad los migrantes que el pasado lunes fueron interceptados en Formentera, que fueron trasladados a la isla de Eivissa.

La cifra de pateras llegadas a Balears en lo que va de año asciende a 15, con un total de 186 inmigrantes, después de las cinco arribadas este lunes con 57 personas abordo, en la jornada con más embarcaciones de este tipo de todo el año. Por islas, a Cabrera han llegado 6 pateras este año; 5 a la costa de Mallorca, 3 a Eivissa y una a Formentera. Las dos primeras llegaron el pasado 2 de enero con 25 inmigrantes: 14 en una patera interceptada por la Guardia Civil cuando navegaba en aguas de Cabrera y otros 11 detenidos en la isla de Eivissa.