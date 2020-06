Las cadenas mallorquinas reinician operaciones en la isla y el resto del mundo

Poco a poco las grandes cadenas mallorquinas van anunciando el reinicio de sus operaciones en el archipiélago y el resto de sus destinos a nivel mundial. Entre ellas, Meliá que afronta la temporada turística "más atípica de la historia" para Balears por su dependencia del turismo internacional y la incertidumbre de la pandemia.

La hotelera anunció ayer una reapertura escalonada. En Palma abrirá sus puertas el hotel Meliá Palma Bay. En la zona de Calviá, Meliá Calviá Beach será el primero en inaugurar la temporada y también abrirá la terraza del Innside Calviá Beach. A finales de mes se unirá el Hotel de Mar, en Illetes y después el Sol Cala d'Or.

Barceló, además del hotel Formentor, que reabrió el pasado viernes, tiene previsto, reactivar el Occidental Playa de Palma, además de otro par en Menorca y en Eivissa.

Por su parte RIU anunció que empieza el verano con la reapertura de 54 hoteles en todo el mundo. En Mallorca, el Riu Playa Park y el Riu Festival abren el 12 y 19 de julio, respectivamente.

Be Live Hotels reanuda su actividad en Balears, Canarias, Portugal y República Dominicana. La cadena de Globalia arranca en Mallorca con el Be Live Adults Only Marivent y el Be Live Collection Palace de Muro. Y Grupo Piñero vuelve con seis aperturas en México, República Dominicana, Jamaica y España. En Mallorca, el Bahía Príncipe Sunlight Coral Playa, en Magaluf.