Alerta por altas temperaturas en Mallorca

El Servicio de Emergencias 112 ha informado este martes de la activación del Índice de Gravedad 0 por altas temperaturas en todas las islas Baleares.



Así lo ha indicado el 112 en su cuenta de Twitter, donde también ha aprovechado para recomendar a los ciudadanos que beban mucha agua "sin esperar a tener sed", que no se hagan actividades que exijan un esfuerzo físico importante y que se vigile que los niños no jueguen al sol. Además, ha hecho hincapié en la necesidad de usar la mascarilla, pese al calor.





Activat l'IG0 del Meteobal per altes temperatures a totes les illes. Beveu molta d'aigua sense esperar tenir set, no faceu activitats que exigeixin un esforç físic important i vigileu que els infants no juguin al sol.



Encara que faci calor (molta), posa't la mascareta ?? https://t.co/h1VBoLxpzA