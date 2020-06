Más de 7.700 alumnos irán a clases de refuerzo durante el mes de julio

Más de 7.700 alumnos irán a sesiones de refuerzo y acompañamiento escolar durante el mes de julio que empieza mañana.

Son estudiantes de 5º y 6º de Primaria y de todos los cursos de ESO, tanto de centros públicos como concertados. La cifra de alumnos que se beneficiarán de este Programa de Acompañamiento Escolar (PAE) ha crecido casi un 400% respecto al año pasado.

Cabe señalar que este año, debido a la "excepcionalidad" de la situación escolar vivida (con todo un trimestre sin clases presenciales), la conselleria de Educación amplió la convocatoria a los dos últimos cursos de Primaria (antes solo se ofrecía en Secundaria) y también a la red concertada, que antes quedaba excluida. Además si antes los grupos podían tener un máximo de ocho alumnos, este año se ha aumentado a diez.

Un total de 274 colegios e institutos se han apuntado al PAE este año, frente a los 46 que participaron el año pasado: la cifra de centros se ha quintuplicado. La mayoría de centros son públicos: en el primer año que podían acogerse a esta iniciativa solo 44 concertados lo han solicitado.

Así, aumenta también de forma notable el número de docentes que se encargarán de impartir estas sesiones: de los 172 que se involucraron el año pasado a los 1.056 que lo harán este curso. Los docentes son del propio colegio o instituto, pero reciben una remuneración extra por esta tarea.

El objetivo del PAE es ayudar al alumnado que no hayan superado los objetivos ni hayan logrado las competencias del curso o la etapa correspondiente. Se da especial preferencia a los estudiantes "en situación especialmente vulnerable" por motivos económicos, socioculturales, riesgo de abandono escolar, necesidades específicas de apoyo educativo (NESE) o por la situación de alarma vivida por la Covid-19.

Reducir el abandono escolar

El objetivo es mejorar sus competencias reforzando las capacidades y la autonomía, para que "sean capaces de regular su propio aprendizaje", y aumentar así "sus expectativas de éxito, asociadas a la permanencia en el sistema educativo". El objetivo final es en definitiva reducir el abandono escolar.

El incremento del presupuesto del PAE para este año es de 800.000 euros (647.491 más que en 2019).

Desde la Conselleria, la directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa, Amanda Fernández, señaló que los alumnos participantes son seleccionados por el equipo de apoyo, el de orientación y los tutores, pensando sobre todo en aquellos estudiantes que debido a la pandemia "han perdido el vínculo de la presencialidad". Educación teme un aumento del absentismo el próximo curso entre los alumnos que han desconectado del todo durante el confinamiento y cree que estas sesiones de refuerzo en julio les permitirá volver a tener contacto y les ayudará para que en septiembre se puedan incorporar "con las mejores condiciones posibles".

El PAE planteado en este año excepcional ha generado decepción entre colectivos como la FAPA.

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos valora que se haya ampliado a 5º y a 6º de Primaria y a la red concertada, pero cree que "no está adaptado a la realidad actual" y "básicamente es el mismo del curso anterior", con lo que "no cumple las expectativas en un momento tan delicado como el actual". Además critican que no llegue a todo el alumno que lo necesite, ya que solo se organiza en los centros donde lo decida el equipo directivo y siempre que haya profesores dispuestos a asumir estas clases.