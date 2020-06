Médicos de Mallorca aconsejan vacaciones "sin salir de la isla"

Con la llegada del verano y tras la instauración de la 'nueva normalidad' muchos mallorquines se preguntan si viajar ya es seguro. Muchas variables entran en juego en la organización de unas vacaciones. Cómo prepararlas, dónde ir o qué sitios descartar son algunas de las dudas que se generan entre los viajeros.

No es lo mismo, por ejemplo, viajar con tu propio coche y alquilar una casa en un destino nacional, que pasar por un aeropuerto e ir a un hotel de un país fuera de Europa. El riesgo varía. DIARIO de MALLORCA ha hablado con varios especialistas en epidemiología de la isla para conocer sus recomendaciones y consejos para pasar un verano lo más seguro posible.

Lo primero que un viajero se plantea es si conviene o no realizar unas vacaciones en los próximos meses, para ello es muy importante conocer el destino. "Los viajes tienen su riesgo siempre. Yo ahora mismo si tuviera unas vacaciones planeadas a Brasil, Argentina o Estados Unidos tengo clarísimo que no iría. Viajar por España o por Europa tiene un riesgo mucho menor, siempre y cuando se mantengan las medidas de precaución: llevar mascarilla, evitar las aglomeraciones y mantener la distancia de seguridad", afirma Emilio Arteaga, responsable de Microbiología en el Hospital de Inca.

"Se puede viajar, evidentemente, pero mientras más te alejes de tu origen existe un mayor riesgo", coincide Antònia Fuster, neumóloga en el Hospital de Son Llàtzer. "Si puedes evitar salir de España, mejor. Yo si tuviera un viaje programado para los próximos meses de verano, si pudiera, lo cancelaría en la medida de lo posible", resalta. "En principio viajar por Europa, si es con precauciones, no tiene por qué reportar ningún problema. Salir de Europa quizás sí es algo más arriesgado. De todas formas, cuanto menos nos movamos, mejor", indica por su parte Jordi Serra, director del Centro de Investigaciones Víricas de Barcelona.

Existen infinidad de maneras de viajar, pero a día de hoy los destinos que implican aire libre, espacios abiertos y poca masificación deben ser la prioridad. El medio de transporte que se utilice también puede afectar, en parte, al riesgo de infección. "Tanto en el avión como en el barco entiendo que toman las medidas higiénicas suficientes. En principio es responsabilidad de las compañías que se tomen dichas precauciones, aunque quizás en el barco siempre haya un mayor distanciamiento entre las personas", resume Fuster.

"Más que el medio de trasporte, lo que se tiene que mirar es de evitar las aglomeraciones. Si resulta que coges un barco y luego está llenísimo de gente, el riesgo aumenta", opina Serra. Arteaga, por su parte, se muestra muy contundente con la opción de realizar un crucero: "Sin duda no es un buen momento. Un crucero concentra mucha gente de muchos orígenes diferentes y no hay manera de poder tener controlada a tantas personas. Conlleva estar mucho tiempo compartiendo un espacio relativamente pequeño".

Otra de las dudas que surgen es la elección del alojamiento, para Emilio Arteaga tampoco existen dudas. "De una manera estricta, es más seguro alquilar un apartamento que irse a un hotel, porque puedes controlar las personas que entran y salen. De todas formas en España tenemos la suerte de contar con una planta hotelera incomparable con la de otros países, que saben lo que se juegan, y que tienen medidas muy estrictas de seguridad", reconoce.

Todos coinciden en que el uso de las piscinas comunes no debería resultar ningún problema. "Si es una piscina que está aglomerada, hay que evitarla. Si es una piscina en la que se pueden mantener las distancias de seguridad, por el agua no hay ninguna evidencia en absoluto de que el coronavirus se transmita", recuerda Arteaga. "Yo preferiría en estos momentos evitarlas. Si me dan a elegir, prefiero claramente el mar", sostiene por su parte Fuster.

Jordi Serra insiste en la importancia que tiene la responsabilidad de las personas. "Yo no diría a nadie que cancele sus vacaciones, pero sí les exigiría que fueran preparados. Ahora que ha terminado el estado de alarma hay gente que se ha relajado. Estamos mejor debido al confinamiento que se ha hecho, no se debe a que el virus haya desaparecido", insiste.

Sobre las medidas que han tomado las islas en cuanto a la entrada de turismo, se muestran algo decepcionados. "Hay que reactivar la economía, pero hay que ser conscientes de que la llegada de turismo conlleva un riesgo", aclara Arteaga. "No me parece muy lógico que los turistas puedan entrar en las islas sin pasar una prueba PCR. Los brotes pueden nacer de este tipo de irresponsabilidades", sostiene por su parte Fuster.

Y a pesar de todas las recomendaciones, todos coinciden en una misma idea: "¿Mis vacaciones? Lo tengo claro, yo me quedo en la isla".