Ángel Ruiz-Valdepeñas: "La pandemia ha terminado, la mascarilla es desproporcionada"

—Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Por qué niega la pandemia?"

—No estoy loco, no soy un negacionista. No niego que la haya habido, pero la pandemia ha terminado.

—Si reconoce la pandemia, deja de ser famoso.

—Hay una campaña mediática, que inocula el virus del miedo. Los positivos son ahora por test, ni enfermos ni mucho menos graves. Los muertos llevaban tiempo ingresados en la UCI.

—Llama bozal a la mascarilla.

—El distanciamiento social y la mascarilla son hoy desproporcionados, por eso leí el manifiesto del acto No al Bozal. El tabaco mata más y no te multan por fumar por la calle.

—Habla usted de la muerte por mascarilla.

—Hay mortalidad por confinamiento y por mascarilla. Lo he vivido en mi propio padre, atendido con retraso por ese motivo. Y un niño falleció en China cuando hacía ejercicio con mascarilla.

—Supongo que tendrá ejemplos más convincentes.

—Cuando un conductor pasa ocho horas con mascarilla, sus reflejos no son los mismos. Sube el CO2 y baja el oxígeno, puedes tener mareos y desmayos.

—¿Cuál es el origen del coronavirus?

—Coincido con la versión oficial en la implicación de un coronavirus, y sospecho con elevada probabilidad, por no hablar de certeza, de que tiene un origen provocado. Lo creo firmemente.

—¿Por qué crear un virus que afectará al país emisor?

—Porque hay un entramado de entidades supranacionales que mueven el mundo con unos pocos hilos y controlan la prensa. Los países hemos perdido la independencia. Han anunciado otro ataque biológico, con fechas.

—Ya estamos, pura teoría de la conspiración.

—El término conspiranoico fue diseñado por los servicios secretos de Estados Unidos para desprestigiar a quienes tratan de saber qué hay más allá.

—También está contra las vacunas.

—Ni a punta de pistola me vacuno contra la gripe. Parafraseando a un famoso médico, "no estoy contra las vacunas, estoy contra la estupidez". Son fármacos sin prospecto, y el que hable contra ellas puede ser condenado.

—El cardenal Cañizares ya habló de vacunas con fetos.

—No es un invento de ignorantes. Se utilizan cultivos celulares de fetos abortados, de perro y de mono.

—Pierde usted la brújula al asociar coronavirus y 5G.

—Existe una alta probabilidad de que influyera la tecnología 5G y sus efectos perjudiciales. Hay una clara relación con el aumento de casos, por ejemplo en San Marino.

—¿No le molesta coincidir con Miguel Bosé?

—Para nada, la verdad está por encima del nombre. Mi hermana es fan y he escuchado a Bosé desde siempre en casa. Me alegra ver que es un valiente, porque se mofan de él.

—Entenderá que a usted le llamen loco.

—Estamos en una guerra biológica donde se trata de eliminar gente por grupos eugenistas. Bill Gates y George Soros son delincuentes que deberían estar entre barrotes.

—También llama "criminales" a la OMS.

—La Organización Mundial de la Salud está financiada fundamentalmente por laboratorios privados, y quien pone el dinero, pone las normas. Es como el lobo cuidando a las ovejas.

—¿Conoce a otros médicos que compartan sus tesis?

—A muchísimos, claro que sí. La gran mayoría no se creen que sea un virus natural. El esquema puramente infeccioso no encaja. Cuando lo pones en duda, te pasa lo que me ha pasado a mí.

—¿Ha perdido algún paciente por sus ideas?

—No a nivel profesional. Me tocó una mujer de Formentera hospitalizada en Ibiza en plena pandemia. Me puse las medidas de protección y cumplí los protocolos.

—Tal vez la pandemia no se ve igual desde Formentera.

—Un primo hermano mío, médico en Alcorcón, me dijo que "estamos haciendo medicina de guerra". Y a mi hermano le ha tocado la enfermedad, 21 días entre 38 y cuarenta de fiebre.

—Su dióxido de cloro suena al hipoclorito de Josep Pàmies.

—Se identifica el dióxido de cloro con la lejía, que es lo mismo que decir que la sal común es lejía porque tiene cloro. Lo utiliza el personal sanitario, salen en pocas horas pacientes a punto de ser intubados. Pero es muy barato, y no se puede patentar.

—El Govern displicente le dio duro al suspenderlo.

—Que me quiten mi trabajo es secundario, cuando estamos a punto de ser sometidos a una dictadura mundial. Si me estoy equivocando y no vuelvo a ejercer, adelante.

—¿Hay que juzgar a los políticos por la pandemia?

—El Gobierno está sujeto a los dictados que le vienen de arriba. Son peones ejecutores, pero seguramente se les puede acusar de no cuestionarse las órdenes. Nos aproximamos al modelo chino.

—A Vox le encantarían algunas partes de su programa.

—Hace años que decidí no votar, el sistema político está manipulado. Los dos grandes partidos de Estados Unidos tienen amigos en el Club Bilderberg. El mismo perro con distintos collares.