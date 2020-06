La UIB prevé clases en 'streaming' y turnos de grupos de alumnos

La UIB retomará las clases el 28 de septiembre con una "presencialidad adaptada", es decir, intentará mantener las clases presenciales siempre que sea posible cumplir con las medidas de distancia social. En caso contrario, contempla dividir grupos e impartir asignaturas por streaming.

Joan Frau, vicerrector de Docencia de la UIB, explica que ya tienen diseñada la adaptación de las clases para el primer semestre del próximo curso y en él se priorizará la enseñanza en el campus. "Somos una universidad presencial y tanto los profesores como los alumnos queremos la presencialidad", remarca el vicerrector.

Al no haber establecido un determinado cupo de alumnos por clase en el ámbito universitario, los grupos que se formen dependerán del número de matriculados en cada materia y la amplitud de cada aula. Eso sí, se aboga por aulas con una capacidad reducida.

En principio, las clases de seminarios parece que no sufrirán cambios. Es en grupos grandes o medianos , de teoría de diferentes asignaturas, donde pueden producirse adaptaciones. En los casos en que por número de alumnos o por dimensiones del aula no se puedan garantizar las medidas de distancia social vigentes cuando comience el curso, las clases se harán por streaming. "El estudiante no estará en el aula, o una parte sí y la otra lo seguirá por videoconferencia e irán rotando semana tras semana", comenta Frau.

Pese a que este plan de presencialidad adaptada está ya diseñado, el vicerrector de Docencia de la UIB advierte de que la actual situación no les permite cerrarlo y que podría haber cambios.

Aun así, el profesorado ya cuenta con unas pautas para preparar sus guías docentes, que deben estar publicadas en cuanto se abra la matrícula para el próximo curso, el 27 de julio.

En la nueva normalidad, la UIB también posibilitará que los alumnos que estén en riesgo por Covid-19 puedan seguir el curso sin acudir a clase y que el profesorado en riesgo pueda impartir sus materias de manera no presencial.

Sobre si la UIB aumentará el número de profesores para desdoblar grupos de alumnos, Joan Frau descartó esta posibilidad debido a que el Ministerio de Universidades no ha previsto un aumento de plantilla. "Será muy complicado tener más profesorado", añade el vicerrector.

Paralelamente al plan para el próximo curso, la UIB está elaborando un plan de contingencia, por exigencia del Ministerio de Universidades, ante la posibilidad de que se declare un nuevo confinamiento y se tengan que suspender las clases presenciales. Este plan, matiza Frau, es independiente al de la organización del próximo curso.