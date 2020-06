Felipe VI y Letizia pasean por una primera línea vacía de turistas

La zona turística de s'Arenal vive uno d e sus veranos más atípicos. La mayoría de los comercios, bares y restaurantes permanecen cerrados y la playa medio vacía. El covid lo ha trastocado todo pero hoy es un día especial. Los Reyes están en Mallorca y su visita se desarrolla en s'Arenal. Una cincuentena de personas afines, abiertamente monárquicas, muchos de ellos felipistas, les esperan bajo el sol. Tras las barreras de seguridad instaladas por la policía nacional y vigilados de cerca por los agentes, los entusiastas hacen ondear sus banderas y entonan "vivas" para hacer más corta la espera: "Viva el Rey", Viva España, "Viva la Guardia Civil, Viva la Policía Nacional". Aplausos. Calor "Vale la pena esperar", dice Maria Tur. "Todo por vereles", comenta Loly Hernández.

Junto a este grupo, uno más reducido, formado por activistas de la plataforma Stop Desnonaments, se han acercado a la primera línea para manifestar su descontento y su rechazo a la visita real. Les acompaña Óscar, el chico con discapacidad que fue desahuciado junto a su familia.

"Respeten las distancias", "Mascarillas, por favor" advierten los agentes de policía. Una señora mayor se marea y alguien le acerca una silla de un bar. Otra mujer le ofrece agua: "Beba usted más", le insiste. Tras varias horas de espera, los reyes aparecen en la lejanía, después de visitar el Hotel Iberostar Cristina. Felipe VI sin americana ni corbata y la reina Letizia con un vestido verde que destaca en el árido ambiente. Aplausos, vítores y protestas. "Desnonaments tan sols a Marivent". El grito antidesahucio ahoga los vivas.

Los reyes miran hacia los concentrados y saludan con la mano, pero empiezan a caminar en dirección contraria por la primera línea. Decepción entre algunos de los presentes como Paquita González que muestra su indignación: "Me parece muy mal que no se hayan acercado.Llevamos esperando desde las nueve y no se han acercado a saludar. Estamos aquí para apoyarles. Ello viven de nosotros". Su enfado va en aumento porque los monarcas sí se han detenido a saludar a algunso bañistas que al verlos han corrido hasta el paseo. "Hay que comprenderlo, son las medidas de seguridad y lo que han hecho está bien", dice Walter Raúl Ledesma intantando calmar los ánimos.

Cuando ya llevan recorridos varios metros los policías retiran las barreras y permiten a la gente pasar. Muchos de los concentrados aceleran el paso para intentar llegar a la altura de los monarcas. Algunos como Encarni Garrido, lo consiguen. "Son muy simpáticos, nos han saludado con la mano y se han dejado hacer fotos. Ha sido muy emocionante". Antes de llegar a la próxima parada de la comitiva real, el Hotel Riu Concordia, los agentes de policía vuelven a cerrar el paso. "Hasta aquí. Cortamos aquí. Cerrad el paseo". Los ciudadanos se dispersan. Algunos intentan llegar hasta el hotel, pero la policía vuelve a impedirles el paso: "Vayan a a la acera de enfrente". Les conminan a alejarse. Cada vez queda menos gente y el entusiasmo se desinfla. "No vienen" dice una niña mientras se come un polo. Al cabo de unos minutos, Felipe VI y Letizia dejan el hotel y saludan con la mano.