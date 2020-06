Derriban otra estatua de Junípero Serra en Los Angeles

Nuevo ataque contra una estatua de Junípero Serra en Estados Unidos. Tras el derribo del monumento en el Golden Gate Park de San Francisco, los manifestantes han tirado al suelo la estatua del evangelizador mallorquín de California situada en el Placita Olvera de Los Angeles.



"¡Derríbala! ¡derríbala! Es to es por nuestros antepasados" se oye en un vídeo colgado en las redes sociales del momento en que la estatua cae entre gritos de júbilo delos concentrados.





Natives just tore down the statue of Junipero Serra at Placita Olvera in solidarity with #BLMprotest #antiracism #antislavery pic.twitter.com/8ZDdv7vej7