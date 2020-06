Unánime rechazo a la acción vandálica contra la estatua de Junípero Serra en Palma

El ataque a la estatua de Fra Juníper Serra en la plaza Sant Francesc no ha dejado indiferente a nadie. Sonia Vivas, regidora de Justicia Social, Feminismo y LGTBI pidió el pasado domingo en su cuenta de Twitter que se retirara "pacíficamente" la imagen del misionero mallorquín. Ayer por la mañana, el monumento aparecía con la palabra "racista" escrita con pintura roja. Tras condenar este hecho "Una pintada no soluciona nada, lo único que genera es repulsa"- Vivas siguió insistiendo en su idea y afeó a la oposición que "os importen más las estatuas que las personas". Sin embargo, no solo la derecha condenó el ataque y rechazó la propuesta de Vivas, también el alcalde José Hila se desmarcó de la petición de la regidora de Unidas Podemos. A pesar de que Vivas repudió la acción vandálica, los representantes de Ciudadanos en Cort dijeron lamentar su actitud por "alentar a este ataque" y criticaron a Hila por ser "cómplice de la bajeza institucional a la que Podemos somete a Cort". Vox también responsabilizó a Vivas del acto vandálico y Jorge Campos, portavoz de la formación ultra en el Parlament, dijo no saber si "si las manifestaciones de Sonia Vivas, que debería dejar de ser concejal, son por analfabetismo sectario sin precedentes o si es para destrozar el legado de Baleares en el mundo". Miquel Ensenyat, portavoz de Més per Mallorca en Cámara Balear, también condenó el ataque y aseguró que la historia "no se puede juzgar desde otro momento histórico". El PP, por su parte, aprovechó el incidente para afear a Francina Armengol su tibieza. Después de rechazar "enérgicamente" la pintada, Toni Fuster el secretario general del PP de Balears, expresó un rechazo también firme al "silencio y la falta de contundencia" de la presidenta Armengol y del alcalde Hila.

"Estoy muy disgustado, toda esta gente no conoce bien la figura de Serra". Tummy Bestard, presidente de la Asociación de Amigos Fray Junípero Serra dijo no entender "este odio y esta rabia cuando el padre Serra no hizo más que el bien y bautizó a miles de niños". Bestard reveló que el Ayuntamiento de Petra y la Asociación habían invitado al rey Felipe VI a visitar la Casa Serra: "Con todo lo que está pasando, no creo que el Rey venga", lamentó. Precisamente, desde Petra, pueblo natal de Fra Juníper, el alcalde Salvador Femenías defendió la labor "integradora, positiva y humanitaria" del misionero. El primer edil de Petra defendió el "balance positivo" de Serra, "poco conocido en Mallorca", por lo que expresó la necesidad de "poner en valor y reconocer su figura". También reivindicó el legado del religioso en ciudades como Los Ángeles, San Francisco o San Diego, donde su figura ha sido estudiada. El Obispado de Mallorca recordó en un comunicado que Serra "hizo sacrificios heroicos para proteger a los indígenas de California de los conquistadores españoles, especialmente de los soldados". Así mismo condenó "que un movimiento internacional renovado para sanar recuerdos y corregir las injusticias del racismo haya sido secuestrado por algunos en un movimiento de violencia, saqueos y vandalismo". El Obispado añadió que "todo esto no quiere negar que se han producido equivocaciones históricas, incluso por gente de buena voluntad, y se necesita curación de recuerdos y reparación".