Hila no apoya la petición de Vivas de retirar la estatua de Junípero Serra

El alcalde de Palma, José Hila, ha afirmado que el equipo de gobierno en el Ayuntamiento "no apoya" la petición de retirar la estatua de Junípero Serra de la plaza de Sant Francesc de Palma que ha hecho la regidora de Podemos, Sonia Vivas.

Hila ha declarado que la petición de Vivas es "un tuit personal, es una opinión personal que todo el mundo puede hacer, pero no es una opinión del equipo de gobierno, no se ha discutido nunca, no se ha planteado nunca, por tanto, el equipo de gobierno no lo apoya".

Sobre esta polémica, el alcalde ha defendido el derecho de todos de manifestar opiniones personales.