El Govern espera 400 millones del fondo autonómico de Madrid

El Govern calcula que Balears recibirá una cantidad "cercana" a los 400 millones de euros del fondo estatal extraordinario no reembolsable por el coronavirus, dotado con 16.000 millones para las comunidades, según informó ayer la portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa. No obstante, aclaró que se trata de una "aproximación", ya que, como puntualizó, hay indicadores que van en función de la evolución de la pandemia, que por el momento no se conocen, por lo que la cuantía final de la ayuda puede llegar a variar.

La partida presupuestaria, aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales del Covid-19, se divide en tres bloques: uno primero de 9.000 millones para Sanidad; otro de 2.000 millones para Educación (en septiembre) y un tercero de 5.000 millones destinado a compensar la bajada de impuestos y de viajeros en el transporte público.

De los 9.000 millones, una parte, los primeros 6.000 millones, que se abonarán a partir del 1 de julio, se distribuirá atendiendo a razones puramente sanitarias: en función de pacientes ingresados en las UCI de los hospitales de cada comunidad, el número total de ingresados y pruebas PCR realizadas, a contar desde el pasado 30 de abril. El reparto de los otros 3.000 millones, que se pagarán en noviembre, se definirá con los indicadores sanitarios registrados hasta octubre.

La parte del fondo que se distribuirá en función de la caída de los impuestos tampoco cuenta, por el momento, con datos definitivos, pese a que servirán para determinar la distribución de los 4.200 millones que se repartirán en diciembre.

Dentro de la clasificación por comunidades autonómas, Balears ocupa el undécimo puesto, en una tabla liderada por Madrid y Catalunya (las dos regiones más afectadas), que percibirán aproximadamente 3.261 y 3.247 millones, respectivamente. A pesar de ello, uno de los puntos que causó mayor debate entre las diferentes autonomías fue el poder tener en cuenta el peso de la población como uno de los criterios, una modificación que se aceptó la semana pasada. En base a ello, Balears sería la cuarta comunidad autónoma más beneficiada, ya que recibirá alrededor de 388 euros por habitante.