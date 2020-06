Un médico de Formentera afirma que "no hay pandemia" y que "no hay que usar mascarillas"

Un médico de Baleares cree que la pandemia del coronavirus no existe y que "no hay que usar mascarillas".



Ángel Ruiz-Valdepeñas es médico especialista en medicina familiar y comunitaria de Urgencias del Hospital de Formentera, como él mismo se presenta en unas declaraciones realizadas durante una manifestación convocada "contra el nuevo orden mundial" en la plaza de Callao de Madrid en pasado 13 de junio.



En esta concentración el médico formenterense afirmó que "en montones de hospitales en España y en el mundo los servicios destinados para el covid-19 prácticamente no tienen pacientes o son muy leves", lo que le lleva a concluir que "no hay pandemia" y que "ahora hay que vivir en la normalidad".



En las mismas declaraciones utiliza verbos como "infundir, inocular, fumigar" para explicar lo que según él los gobiernos habrían hecho con el virus.



"No tiene sentido ni la mascarilla ni el distanciamiento social, y me juego mi título para afirmarlo", señala. Según él, la mascarilla solo "perpetúa el miedo" que es "la primera herramienta de control" hasta que llegue la vacuna, aunque él no cree en ella: "eso que llaman vacuna no es vacuna, es un experimento de ingeniería genética para modificar nuestro ADN", afirma apúntandose a la teoría conspirativa según la cuál el coronavirus no sería un virus "natural", sino fruto de un "experimento a nivel mundial" para "tenernos a todos controlados". Y entre los ejemplos de ese "control" señala "un chip nos podría quitar todo el dinero" o "por radiofrecuencias inducirnos quién sabe qué".



Todo ese programa se llevaría a cabo, según este médico, en el marco de un proyecto para un "nuevo orden mundial" que conducirá a una "nueva dictadura mundial" contra el cual se había convocado la manifestación en Madrid y cuyos máximos exponentes serían Bill Gates y George Soros.





El "señor" que sale en el video es médico de urgencias en el Hospital de Formentera. Sale uniformado y difundiendo "fakenews" @asef_ibsalut @hosp_formentera @SalutGOIB ¿Qué piensan hacer?https://t.co/kQLrl8Je30 — Vanessa Diaz ?? (@Entrepapeles) June 16, 2020

"Plandemia", y no pandemia

Ángel Ruiz-Valdepeñas, médico de Formentera, dirigiéndose a los concentrados en Madrid.

