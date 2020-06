"Bienvenido, Mister Turista": la reacción en las redes

Los primeros turistas postcoronavirus ya están aquí. Mallorca recibió el lunes al primer contingente de veraneantes teutones en el marco del plan piloto diseñado por el Govern para desconfinar la principal industria de Baleares. Fueron unos 400 turistas alemanes, que llegaron en dos vuelos a través del "corredor seguro" desde Düsseldorf y Frankfurt. Son los primeros de un contingente de cerca de 11.000 que llegarán a partir de esta semana a Mallorca, Menorca e Ibiza para poner a prueba las infraestructuras turísticas isleñas tras la pandemia.



Los turistas del primer vuelo fueron recibidos como 'celebrities' en el aeropuerto de Palma por una nube de fotógrafos y periodistas, que los siguieron hasta sus hoteles en la Platja de Palma o Alcúdia. En uno de ellos, las autoridades baleares y los responsables de los touroperadores convocaron a los medios para explicar el programa de reapertura turística balear.



La gran acogida y la bienvenida ofrecida a estos primeros turistas suscitó numerosos comentarios en las redes sociales. Muchos de ellos tuvieron un elemento común: Bienvenido, Mister Marshall. La película de Luis García Berlanga estrenada en 1953, que narra los preparativos en un pueblo castellano para recibir a una delegación de diplomáticos estadounidenses con la esperanza de obtener beneficios del Plan Marshall, se transformó en Bienvenido, Mister Turista. Una crítica al "provincianismo" y el "espectáculo servil" con que se ha recibido a estos veraneantes.





Vivim del turisme. I el necessitam perquè milers de persones tenguin feina, perquè moltes famílies arribin a final de mes. I això, ben explicat per part del Govern, s'entén. L'espectacle servil organitzat avui, no. No cal humiliar-se. I no ho dic pels treballadors que aplaudien.