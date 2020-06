Un reto post COVID-19: Apostar por políticas valientes para prevenir el consumo de alcohol de adolescentes y jóvenes

Colectivos que deberían ser objeto de principal atención en nuestras políticas de salud pública, como son nuestros adolescentes y jóvenes, cuentan simplemente con estrategias poco definidas, fragmentadas o ineficaces que les confieren gran debilidad y poca atención pública.

El consumo de alcohol entre las personas menores de edad constituye un reto que, si no se afronta con valentía, es susceptible de generar una escalada de problemas sociales de gran magnitud, no sólo en el ámbito de salud sino también en el de la educación y acceso al trabajo, ampliando desigualdades, e incrementando los riesgos relacionados a dicho consumo como la violencia, la sexualidad de riesgo, o los accidentes de tráfico. Sin embargo, este consumo sigue siendo un problema invisible, reducido en muchas ocasiones al ámbito sanitario, o agazapado tras la ideología de la 'normalización' –todos lo hemos hecho y no nos ha pasado nada—que banaliza dicho consumo y lo convierte en una práctica aceptable.

En esta época de cambios y búsqueda de nuevos estilos de vida, el consumo de alcohol debería encontrarse en el centro del debate y ser entendido, abordado y tratado desde una perspectiva social amplia, transversal e integral. La situación actual, a pesar de la incertidumbre que genera, puede ser un gran momento para iniciar transformaciones extraordinarias. El abordaje del alcohol constituye un tema de gran trascendencia en la gestión del ocio, el turismo, la economía, y los estilos de vida que practican nuestros jóvenes. Si se combinan bien todos estos elementos, mediante un enfoque creativo y valiente, desde una perspectiva de salud pública, el resultado brindará nuevas expectativas más equitativas, éticas y sostenibles. Pero, para ello, es necesario que nuestros políticos 'vean' a qué nos enfrentamos.



La realidad pre covid-19

Consumir en los espacios públicos es un hecho frecuente en nuestros municipios, algo que la mayoría de nuestros jóvenes conoce bien, y una de las principales tendencias a transformar y prevenir. Se han publicado recientemente dos estudios* sobre el consumo de alcohol, con datos procedentes de una amplia muestra de jóvenes que participaron en espacios de botellón en Palma entre 2017 y 2019 y que nos ilustran sobre la realidad pre covid-19, donde se describe y analiza la forma cómo piensan, y qué cantidad de alcohol consumen estos jóvenes.

En el primer estudio 410 adolescentes ofrecieron su opinión a la vez que se midió de forma objetiva su consumo de alcohol. Los participantes tenían entre 14 y 19 años (el 30.7% no tenían la edad legal para consumir alcohol) y el 61.2% eran mujeres. Se evaluaron a través de un test AUDIT, que permite identificar consumos de riesgo, y de una prueba con alcoholímetro. Según el AUDIT, el 44.2% de estos adolescentes realizaba un consumo de alcohol de riesgo. Además, el nivel medio de alcohol en aire espirado fue de 0.18 mg/L. y la media de borracheras de la muestra fue de 3,8 episodios en el último mes. Todos ellos consumos alarmantes.

Por otra parte, los jóvenes ofrecieron opiniones sorprendentes: un 22% consideraba que pasar una buena noche significa emborracharse y una cuarta parte estuvo de acuerdo en que los menores de edad puedan comprar libremente alcohol. No obstante, también es destacable que casi la mitad (el 43.5%) consideran que las personas borrachas arruinan la noche y la mayoría (70,8%) que no se debe vender, o dar, alcohol a personas que ya están embriagadas.

El segundo estudio, realizado con 1475 adolescentes y jóvenes se observó que casi un 25% de los que estaban consumiendo alcohol en los botellones eran adolescentes. Se observó también que la cantidad de alcohol que consumían no era diferente entre adultos y menores de edad. Tampoco se encontraron diferencias de género en el consumo de alcohol de riesgo entre los adolescentes, lo que indica que el porcentaje de chicos y chicas adolescentes que tienen un consumo de alcohol de riesgo es similar.



¿Qué podemos prever que va a ocurrir ahora?

Si esto es lo que ocurría en tiempos del pre-coronavirus, qué podemos prever que va a ocurrir ahora si no cambiamos las condiciones para proteger a los menores y jóvenes de un consumo altamente nocivo para su salud.

Estos jóvenes han aprendido a divertirse y a socializar en espacios donde el consumo de alcohol es de 'obligado cumplimiento'. Dentro de la normativa informal en la que se mueven, no consumir recibe la desaprobación del grupo de amigos y comporta el peligro de ser etiquetado como 'bicho raro' y alejado del grupo, efecto muy negativo para los adolescentes.

La prevención del consumo en espacios no regulados es extremadamente complicada por su tipología y variedad (botellón, celebraciones y otros eventos privados, fiestas populares o locales). En esta 'nueva normalidad', los espacios de botellón van a proliferar; ya está ocurriendo con la organización de reuniones en playas o polígonos, de forma esporádica, coordinadas a través de las redes sociales.

La prevención también resultará muy complicada en espacios regulados, como las terrazas de bares y locales de ocio, sobre todo si junto a esta amplia 'tolerancia' que facilita su extensión y aumenta la visibilidad del consumo de alcohol en el espacio público, no se realizan inspecciones para asegurar que se cumple con la normativa vigente.

Los jóvenes necesitan socializar, salir, divertirse y compartir tiempo y experiencias con los amigos, y no hay nada de malo en ello, todo lo contrario. Lo que constituye una infamia es que, en su mayoría, se les ha enseñado a hacerlo utilizando el alcohol como sustancia ritual imprescindible. Eso es lo que hay que cambiar.



¿Qué medidas deberían tomarse?

Los responsables municipales deberían considerar estos espacios, tanto públicos como privados, como contextos prioritarios de protección del menor. La venta de alcohol a menores está prohibida por ley, de forma que deberían supervisarse de forma regular pequeños comercios, supermercados, bares y discotecas para asegurar que se cumple la normativa vigente. Además, se debería trabajar para que las familias, colectivo imprescindible, estén mejor informadas y comprometidas con la prevención, participando activamente en aquellos espacios donde se toman las decisiones.

Si estas medidas se pusieran en marcha, constituirían un gran paso adelante en prevención y salud pública, pero no serían suficientes. La gestión del ocio constituye un eje clave en la salud, educación, crecimiento personal, descubrimiento y aventura de nuestros niños, adolescentes y jóvenes.

La realidad es que este colectivo se encuentra absolutamente abandonado en término de espacios y recursos de ocio, así como en aprendizajes para la gestión de su tiempo libre. Prevenir no implica simplemente prohibir sino ofrecer múltiples oportunidades. En la mayoría de municipios de nuestras islas no contamos con opciones para que nuestros niños y adolescentes (también nuestros jóvenes) desarrollen su potencialidad a través de actividades de ocio que faciliten su desarrollo personal y su socialización.



Iniciativas en Balears

En Balears, aunque la situación es grave, se han empezado a dar pasos orientados a promover dicho cambio; aun poco visibles, pero sólidos. En la Plataforma por un Ocio de Calidad (POQIB) participan 47 entidades que representan a los principales sectores sociales de nuestra comunidad (organizaciones de la industria; federaciones de asociaciones de familia, vecinos y jóvenes; ayuntamientos, Consells Insulares y distintas DG del Gobierno Balear). La POQIB constituye una estrategia comprehensiva para impulsar un acuerdo a gran escala, una oportunidad única de encarar ese problema en condiciones de cohesión social. ¿Serán capaces nuestros políticos de ver esa oportunidad y hacerla florecer?

Asimismo, contamos también con responsables municipales que han apostado por encarar el problema, facilitando la creación de comisiones para impulsar la prevención desde una perspectiva transversal, y adoptando medidas basadas en la evidencia científica. El Ayuntamiento de Palma ha dado pequeños grandes pasos en esa dirección, mediante la implementación del programa STAD in Europe, junto a otros siete municipios europeos, para crear unas condiciones comunitarias orientadas al desarrollo de contextos saludables, cívicos y éticos.



Pero hace falta algo más

También es preciso que los responsables políticos vean y asuman que la promoción, visibilidad y 'tolerancia' del consumo de alcohol constituye un gran problema que acarrea muchos otros entre los ciudadanos y vecinos de los barrios y pueblos de nuestra comunidad (ruido, suciedad, incivismo, accidentes, violencia) todos ellos en detrimento de la salud pública.

Este es un problema para el que existen soluciones, las tenemos muy cercanas, y si se aplicaran situarían a las Islas Baleares en una muy buena posición para el desarrollo de nuevas estrategias económicas de futuro. Esta crisis puede tener para nuestros políticos una gran capacidad transformadora, siempre que no se dejen enmarañar en 'urgencias' y soluciones inmediatas de lobbies con grandes intereses económicos, pero ninguno en la salud pública.

*Los estudios se han publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health y son fruto de una investigación financiada por el 3r Programa de Salud de la Unión Europea (SiE – 70966, 2016-2019) con el apoyo del Ayuntamiento de Palma, en el que han participado investigadores de la UIB y de IREFREA.