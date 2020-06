Piden al Govern que vigile si los locales cobran la 'tasa Covid'

Unidas Podemos ha solicitatdo al Govern que vigile que no se cobre el llamado 'suplemento Covid' en los establecimientos de Balears, por los que se añade un recargo al consumidor, y le insta a actuar si detectara que se producen estos cobros.

Según informó el secretario de Organización de Podemos en las islas y portavoz del Grupo en el Parlament, Alejandro López, ayer en nota de prensa, "este recargo no tiene sentido que sea asumido por el consumidor, ya que los establecimientos lo que hacen al final es cumplir las normas dictadas por el Gobierno". En este sentido, solicitó que "el Govern balear esté atento para evitar que se realicen estos recargos y que si se produjeran, pusiera en marcha las acciones necesarias para revertir esta situación".

"No puede ser que el consumidor, que ya está haciendo un gran esfuerzo en esta crisis, siga asumiendo costes que no le competen, ya que no tiene capacidad de aceptación o rechazo de las medidas que han sido impuestas por el Ejecutivo central y que han sido adoptadas por el bien de todos", añadió. Además, recordó López, "es importante rememorar que las empresas por primera vez en la historia han recibido ayudas directas. Recordemos que ha habido ayudas a Pymes y se han tramitado ERTEs para ayudarlas".

Asimismo, señaló, las actividades de higiene, desinfección, prevención o acondicionamiento de los establecimientos o locales no son servicios accesorios opcionales sobre los que el consumidor o usuario tenga capacidad de aceptación o rechazo. Con todo, Podemos quiso recordar que FACUA ya ha declarado "ilegal" este suplemento.

Por otra parte, la formación hizo hincapié en que el RD-ley 21/2020, de 9 de junio, insta a las administraciones competentes a "asegurar el cumplimiento por los titulares de los establecimientos comerciales de venta minorista o mayorista de cualquier clase de artículos de las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que aquellas determinen" hasta que se declare la finalización de la situación de crisis sanitaria. Así pues, concluyó el secretario de Organización de Podemos Balears, se trata de hacer cumplir una normativa, y no por ello debe suponer un recargo extra al consumidor.