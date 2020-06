El Govern adapta su renta básica al Ingreso Mínimo del Estado

El Govern aprobó ayer un decreto ley con la finalidad de complementar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado por el Gobierno para las personas vulnerables y sin ingresos, con la Renta Social Garantizada (RESOGA) que otorga el Ejecutivo autonómico desde hace cuatro años. De esta forma, según explicó ayer la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, la prestación del Govern permitirá llegar a casos que la estatal excluye, como es el caso de las personas que sí tuvieron ingresos en 2019, pero que su situación actual es de vulnerabilidad.

Santiago, indicó en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern que también se "amplía los perfiles actuales de los perceptores y las cuantías de la renta isleña para adaptarla a las características de la prestación estatal". La consellera admitió que el IMV contempla mejor las cuantías en el caso de familias con menores de lo que lo hace la RESOGA. Por consiguiente, en los tramos de unidades familiares con menores aumentará de forma considerable el montante de la prestación.

También, el decreto ley garantiza el complemento de las pensiones no contributivas (PNC) y crea una comisión interdepartamental que analizará cada año si se deben complementar y cómo las rentas más bajas por vía presupuestaria.

El Govern da un plazo de hasta el 30 de agosto para que los actuales perceptores de la Renta Social soliciten el Ingreso Mínimo Vital a la Seguridad Social, lo que determinará si pasan a recibir la prestación estatal o mantienen la balear. En ningún caso se podrán recibir las dos prestaciones a la vez. La Renta Social Garantizada (RESOGA) es el nivel de renta mínimo que el Govern garantiza a los ciudadanos desde su aprobación el 2016. Con la modificación aprobada ayer por el Consell de Govern se equiparán los perfiles de los perceptores y las cuantías de la prestación autonómica a la estatal. A partir de ahora podrán ser titulares de la RESOGA todas aquellas personas mayores de entre 23 y 65 años que vivan en situación de vulnerabilidad que no tengan acceso al Ingreso Mínimo Vital. Hasta ahora era a partir de los 45 años. Este es el caso de adultos que tuvieron ingresos en 2019 y ahora, por la crisis del coronavirus, se han quedado sin ningún tipo de ingreso. En este supuesto entra un número importante de trabajadores que se han quedado sin empleo y no tienen derecho al paro. Además, también incluye a las personas mayores de 65 años que no puedan acceder a una pensión.

Aumento de la cuantía



Fina Santiago relató los incrementos de los diferentes tramos de unidades familiares. Un adulto cobraba de renta mínima del Govern 459 euros y ahora con la fusión con la prestación estatal percibirá 461. En cambio, el aumento se nota cuando hay menores. Es el caso de un adulto y un menor que cobraba 596 euros y ahora llegará a los 701; si se trata de un adulto con dos menores, pasará de 688 euros a 839; un adulto y tres menores, que hasta el momento cobraba 734 euros, ahora le ingresarán 978 euros.

El caso más común de unidad familiar en Balears es el de dos adultos con dos menores. Si se encuentran en situación de vulnerabilidad hasta la fecha cobraban 734 euros, a partir de ahora percibirán 876. En función del número de menores a su cargo se incrementa la prestación social hasta un máximo de 1.015 euros.

La nueva norma aprobada por el Govern establece un complemento de renta social "para adecuar las pensiones no contributivas al nivel de vida de Balears", indicó Santiago. Este complemento se ajusta al tope del 24,9% de la pensión que equivale como máximo a 115 euros al mes.

Asimismo, con el Ingreso Mínimo Vital se incrementa en unos 30 euros la renta de emancipación para jóvenes extutelados.