Turismo todavía está "concretando" dónde alojará a los alemanes contagiados

Todos los ojos están puestos en la experiencia piloto balear que traerá, dentro de cuatro días, los primeros viajeros internacionales a una España aún cerrado al turismo. Está en juego la marca Mallorca, la del archipiélago, el corredor seguro con Alemania y todavía no sabemos los detalles del plan de contingencia sanitaria ante un brote de Covid-19 durante la estancia de los turistas alemanes. La conselleria de Turismo sigue "concretando" con la de Salud las plazas de apartamentos para aislar a los viajeros y el coste que supondrá para la comunidad autónoma, entre otras cuestiones.

Ante la mayor incertidumbre nunca vista en la industria del turismo y la reactivación de la actividad con un plan piloto hay claves fundamentales. Una es "la seguridad sanitaria", por encima del volumen de turistas" que vayan a venir. Otra es "la transparencia" porque en esta coyuntura adversa hay que "generar confianza", para la población, los propios turistas o el sector. En definitiva para todos", observa el doctor en Economía Aleix Calveras.

El docente e investigador de la Universitat de les Illes Balears (UIB) se remite a un ejemplo. El Govern, que en el borrador de la prueba piloto consensuado con empresarios y sindicatos había previsto hacer pruebas PCR a los turistas alemanes que llegan a partir del lunes, no ha explicado por qué finalmente no se harán pruebas PCR.

La conselleria de Turismo se ha limitado a constatar que se está "acatando" la decisión que ha tomado el Gobierno central y se ha descartado valorar a qué se deben esos cambios de criterio. Ahora se considera suficiente la información de un formulario de salud pública y tomar la temperatura en el aeropuerto a los primeros alemanes que viajarán sin restricciones a Mallorca, más un seguimiento con llamadas telefónicas.

La pérdida de confianza, sin olvidar los 27.136 fallecidos en España, según datos de ayer del ministerio de Sanidad, es probablemente lo más complicado de gestionar para vivir o hacer turismo en la nueva normalidad. De ahí la necesidad más que nunca de la transparencia."¿Por qué se ha decidido no hacer PCR a los turistas? ¿Son necesarios o no. Debería explicarse", considera Calveras.

Con la reapertura turística la gestión de los casos importados de Covid-19 es el gran reto, igual que los brotes que pueden suponer. En el último mes, con las fronteras cerradas se han detectado en España 96 casos. Fernando Simón no es partidario de hacer pruebas o tomar la temperatura a los turistas.

Mientras el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias se ha referido a por qué defiende el seguimiento a los viajeros internacionales, el Govern no ha dado explicaciones, ni a la población balear ni tampoco a los sindicatos, con cuyos representantes se pactó el borrador del plan piloto y a los que se aseguró que también se harían pruebas a los trabajadores del sector turístico.

Ayer mismo el ministerio de Sanidad hacía hincapié en el esfuerzo que está haciendo el Sistema Nacional de Salud en identificar casos sospechosos, 10.000 diarios. Al 90 % se les realizan pruebas diagnósticas.





Negueruela no responde



¿Cuántas plazas en apartamentos tiene contemplado reservar el Govern para aislar a los turistas alemanes en caso de que sea necesario? ¿En qué zonas? ¿Qué presupuesto se dedicará a ello? ¿Quién asume la manutención de los viajeros en cuarentena? ¿Los paquetes turísticos que están vendiendo los turoperadores incluyen un seguro anticovid?

La conselleria de Iago Negueruela dice que "se está concretando" con el departamento de Patricia Gómez lo relativo al alojamiento en caso de que haya que poner en cuarentena, mientras se les realiza el PCR, a los turistas que nos visitarán durante los 14 días que estará en vigor la prueba del corredor con Alemania.

Se apela a que el plan piloto aún no ha comenzado , el mismo plan del que Negueruela ha presumido era el más completo respecto a los de otras CCAA. Cabe recordar que los canarios están exigiendo al Gobierno de Sánchez pruebas PCR a los viajeros internacionales que lleguen a su archipiélago, después de haber tenido que lidiar con un hotel en cuarentena al inicio de la pandemia y otro un pasajero contagiado. Los médicos menorquines también ven riesgo en no hacer PCR.

La propia consellera de Salud se refirió ayer a que se están ultimando los protocolos ante la llegada de turistas alemanes a través de aeropuertos y puertos de las islas. Se escudó en que "una parte de competencia es de Aena, otra de Sanidad y otra de Salud". El reparto de responsabilidades no es excusa para la falta de transparencia ante el desembarco inminente de los primeros turistas, hasta 10.900 según el volumen de visitantes autorizado por el Estado español.

Gabriel Llobera, presidente de la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Balears, desconoce si los paquetes turísticos que venden los turoperadores incluyen o no seguros de viaje que contemplen un plan de contingencia ante la pandemia. El gran artífice del plan piloto que ha sido diseñado entre el Govern y el sector turístico reconoce que "no entiende" por qué el ministerio de Sanidad y Alemania han decidido que "no es necesario" realizar pruebas PCR a los turistas. "El Gobierno no ha hecho PCR desde el inicio", dice el vicepresidente de Garden Hotels.

"Una buena idea"



"Un plan piloto, en genérico, es una buena idea", afirma Calveras, para reiniciar la temporada y comprobar si "el Govern y las empresas saben reactivar la gestión turística". "Lo que hay que preguntarse es la capacidad que tiene el destino de escalar esa gestión; no es lo mismo recibir a "11.000 turistas que a 500.000". Han de primar la seguridad sanitaria y no el volumen de turistas "por la repercusión ante un brote para este año y 2021". Urge la transparencia.