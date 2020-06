Educación no concreta las medidas de la 'vuelta al cole'

Tras conocerse las propuestas del Gobierno para el regreso a los colegios en septiembre, entre las que destaca menos alumnos por clase, el conseller de Educación, Martí March, no concretó ayer si se aplicarán en Balears. Se trata de "un borrador no definitivo al que se pueden presentar enmiendas", según justificó. Sobre la medida de que haya 20 estudiantes como máximo en un aula, argumentó que el último decreto aprobado con motivo de la pandemia del Covid-19 "habla de mantener una distancia de 1,5 metros y, si eso no es posible, aplicar otras medidas higiénicas".

March anunció que Educación firmará un protocolo conjunto con la conselleria de Salud para que el próximo curso "se pueda realizar con las máximas garantías de seguridad y sanitarias" para los alumnos y profesores. "Queremos entornos seguros y los haremos en colaboración con los equipos directivos con planes de apertura, de contingencia, etc.", tal como afirmó tras la conferencia sectorial de Educación entre la ministra, Isabel Celaá, y los consejeros de las 17 comunidades.

Todas menos Madrid y el País Vasco firmaron un documento con 14 puntos, de los que destacó "la máxima presencialidad, que es la idea fundamental en la que trabajan todas las comunidades; máxima normalidad, en especial en los cursos de Infantil, Primaria y los primeros de Secundaria, pensando que el virus está aquí; y máxima calidad y equidad, lo que significa recuperar lo que se ha perdido y pensar en los colectivos más vulnerables", tal como incidió el conseller balear.

Durante la videoconferencia, todos los consejeros mostraron su satisfacción por la inversión para Educación de 2.000 millones de euros a nivel estatal anunciada el domingo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Martí March afirmó desconocer a qué destinará la conselleria la parte que corresponda a las islas, pero apuntó que se necesitará "para la digitalización educativa, romper la brecha, más ayudas a comedor, ya que habrá que organizar más turnos, más gastos de limpieza y de material de protección".

Por ello, no se pronunció sobre si una parte se podrá invertir en la contratación de más profesores, como le pidió ayer UGT. "Será una consecuencia, no un a priori, ya que dependerá del escenario que tengamos cuando se haya hecho la planificación, que dirá cuáles son las necesidades". Concluyó que ahora hay que "acabar bien este curso y realizar un programa de acompañamiento en julio".