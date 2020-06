Piden aplicar al final de la compra de los billetes el descuento de residentes

El Parlament de Balears aprobó ayer la Proposición No de Ley (PNL) del PP, presentada por la diputada Asunción Pons y defendida por la diputada Salomé Cabrera, con la que se insta al Govern de Francina Armengol a reclamar y gestionar con el Gobierno de España "que no se aplace más la aplicación del descuento de residente al final de la compra de los pasajes y el Ministerio de Fomento imponga y exija a las compañías aéreas pedir la condición de residente al final de la adquisición y no al principio para evitar precios diferentes y encarecimientos que perjudican a los usuarios".

Además, con la propuesta del PP el Parlament insta también al Govern "a reclamar y gestionar con el Gobierno central la presencia y participación activa de Balears en el Observatorio de Precios anunciado por el Ministerio de Fomento, con el objetivo de hacer un seguimiento de la evolución de los precios de los vuelos en los trayectos hacia las islas y, concretamente, la aplicación del descuento de residente" y "reclamar y gestionar con el Gobierno de España el acceso a los informes de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia sobre el comportamiento de las aerolíneas en materia de precios a los trayectos de Balears, y que sean puestos a disposición del Parlament".

También se aprobó ayer otra PNL del PP con la que se insta al Govern "a tomar todas las medidas y llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para trasladar al Gobierno, el carácter de necesidad y de interés general que tiene la bonificación de las tarifas del transporte aéreo y marítimo para los residentes en Balears". Además, el Parlament "instará al Gobierno a garantizar el 75% de bonificación en las tarifas aéreas y marítimas para el residente en Balears".

Asimismo, pide que los trabajos de control y fiscalización de las tarifas aéreas y de las ayudas, así como su correcta adjudicación, al transporte no terminen afectando negativamente a los derechos de los residentes en las islas".



Aeropuerto

La comisión de Medio Ambiente del Parlament acordó ayer solicitar la comparecencia en la Cámara balear del director del aeropuerto de son Sant Joan, Tomás Melgar, para dar explicaciones sobre el proyecto para Son Sant Joan. Además, los ecosoberanistas presentarán una PNL exigiendo la paralización de las obras que están en licitación, según anunció Miquel Ensenyat, portavoz de Més, quien insistió en su rechazo a la ampliación del aeropuerto palmesano.