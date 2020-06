Susana Mora: "A Menorca, els visitants se sentiran lliures, sempre d'una manera segura"

- Menorca està preparada per reactivar el turisme?

- Sí. Menorca ha fet feina des d'un primer moment per contenir al màxim l'epidèmia. L'esforç de la societat menorquina i la col·laboració publicoprivada ha fet que tinguem una situació sanitària que ens permet abordar en condicions favorables la reactivació del turisme. Així mateix, tots els sectors econòmics i, especialment, el sector turístic han treballat des del primer moment per tal que Menorca a dia d'avui estigui preparada per rebre turistes en les màximes garanties de seguretat.

- En quines línies mestres pensau enfocar la malmenada campanya turística d'enguany?

- L'actual situació sanitària de Menorca, els recursos naturals amb els quals compta la nostra illa i l'àmplia oferta d'activitats experiencials que podem oferir als nostres visitants –en l'àmbit gastronòmic i esportiu, la naturalesa, el patrimoni cultural...– són, senss dubte, la línia mestra de la campanya actual de promoció. Donam l'oportunitat als nostres visitants de venir a Menorca a sentir-se lliures, sempre d'una manera segura, en un entorn com el de la nostra illa creiem que és el nostre major potencial.

Comptam amb diversos reconeixements internacionals que ho avalen, els més recents són la distinció com a regió gastronòmica europea per la IGCAT i la declaració de Menorca com a Reserva Starlight, sense oblidar la ja històrica declaració com a Reserva de Biosfera per la UNESCO.

- Donar seguretat en qüestions higièniques i sanitàries en serà la prioritat?

- La salut i el benestar social han estat sempre i continuaran essent la nostra prioritat màxima. Totes les passes que facem tindran en compte les mesures higièniques i sanitàries establertes pel Ministeri de Sanitat. El nostre objectiu és donar la màxima seguretat però –com he dit abans– fent que els nostres turistes lliures se sentin lliures. Per exemple, gràcies a la coordinació publicoprivada, hem garantit la seguretat de les nostres platges sense necessitat de parcel·lar-les, la qual suposa un valor afegit per als nostres visitants.

- A part del turístic, a quins altres sectors hi destinareu esforços i recursos?

- Menorca té la sort de comptar amb una economia diversificada que volem continuar reforçant. En aquest sentit, hem seguit apostant per la nostra indústria sabatera, làctia i bijutera, com també per tot el nostre sector agroalimentari. Actualment estam portant a terme una campanya de promoció del consum de producte local i de proximitat Made in Menorca 'Pel Bé de Menorca'. Creiem fermament en un canvi de model productiu que aposti per l'economia circular i que posi en valor la nostra terra i la nostra cultura. Així, també creiem important continuar destinant esforços en el nostre camí cap a la transició de les energies netes i impulsar la nostra illa com a pionera en aquesta matèria.

- Els mallorquins són uns bons candidats a passar les vacances a Menorca?

- Sí. Mallorca, com la resta de les Balears, aporta un component de proximitat i confiança que podem oferir a molts pocs altres territoris. Al mateix temps, tot i ser illes germanes, hem viatjat poc entre illes i ens queda molt per descobrir. En aquest sentit, la situació actual es presenta com una bona oportunitat, per la proximitat, la confiança, i la seguretat, per conèixer millor les nostres illes.

- A quin perfil de clients s'enfocarà la temporada?

RA Menorca comptam amb un tipus de turisme familiar, d'esport i de lleure que encaixen amb el perfil de turista que cerquen, en aquest moment, la majoria de les destinacions. En aquest sentit, des de Menorca es continuarà apostant pel mateix perfil de visitants. No obstant això, l'arribada de turistes vindrà marcada per les mesures sanitàries decretades en els seus països d'origen i la possibilitat d'establir corredors turístics segurs que permetin que aquests puguin gaudir de Menorca com sempre han fet, sempre mantenint garanties de seguretat tant per ells com pels nostres residents.