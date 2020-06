Rifirrafe entre Marga Prohens e Irene Montero por el 8-M en el Congreso

La diputada mallorquina del Partido Popular Margalida Prohens ha protagonizado un duro ririrrafe con la ministra de Igualdad, Irene Montero, en torno al 8-M.



Prohens ha acusado al Gobierno de "poner en riesgo a las mujeres" llamándolas a manifestarse esa jornada por el riesgo de contagio del coronavirus. "Son ustedes un Gobierno antifeminista", ha afirmado con dureza Prohens, entre aplausos y protestas de los diputados en el Congreso, a los que ha tenido que llamar al orden en varias ocasiones su presidenta, Meritxell Batet.



Irene Montero, en su primer turno, se ha limitado a afirmar que la política mallorquina "miente", instándole a rectificar. "Señora Prohens, todas sus afirmaciones, desde la primera a la última, son mentira. Así que le pediría que retome su turno de palabra para decir alguna verdad aunque no la tenga preparada en sus papeles".



La diputada popular le ha replicado con el mismo discurso, asegurando que el Ejecutivo central tenía "información confidencial" sobre el riesgo de contagio de la covid . "Usted y yo fuimos a la misma manifestación, pero usted y yo no teníamos la misma información", ha dicho Prohens, quien ha acusado a la ministra de "jugar a la ruleta rusa con las mujeres".



"¡Vivan los gobiernos que no mienten, y vivan las mujeres que se preocupan por otras mujeres, señora Montero, aunque les vaya la foto en ello!", ha concluido la mallorquina arrancando los aplausos de la bancada popular.



Visiblemente molesta por las palabras de Margalida Prohens, la ministra Irene Montero ha acusado al PP de "criminalizar el 8 de marzo diciendo que trae muerte cuando lo que realmente trae son supervivientes de la violencia machista y supervivientes del suelo pegajoso" y les ha instado a poner el foco en la Comunidad de Madrid. "Vigilen, que están muy ocupados con el 8 de marzo, a la señora Ayuso que ha prohibido trasladar a los ancianos a los hospitales. Vigilen", ha zanjado.





#SesiónDeControl Margarita Prohens Rigo, @MargaProhens, del @GPPopular, pregunta a la ministra de Igualdad, @IreneMontero, "por qué animó a miles de mujeres a participar en las manifestaciones del 8 de marzo cuando conocía el alto riesgo de contagio que ello suponía". pic.twitter.com/sKZA6COlb6 — Congreso (@Congreso_Es) June 10, 2020

Las intervenciones de ambas diputadas se han desarrollado entre sonoros aplausos a ambos lados de la bancada.