Jimmy Pons: "El sector turístico lo tiene difícil en esta crisis pero se trata de ser ágil y no parar de innovar"

- La crisis del coronavirus ha trastocado la temporada turística. ¿Cómo puede afrontar el hotelero este verano con una bajada de turistas y restricciones?

- La situación actual cambia cada día y nadie sabe cómo evolucionará en realidad. Lo único que pueden hacer las empresas turísticas es estar muy atentos a la evolución de los acontecimientos por un lado y trabajar en un plan de acción rápido y que sea adaptable a la medida que se vaya definiendo todo. Esto es un aprendizaje que no solo va a servir para afrontar esta crisis, sino que, por lo que parece vamos a tener que aprender a vivir en la incertidumbre eterna.

- Es cofundador de Roundcubers, que apuesta por la innovación en el sector turístico. ¿De qué modo la innovación puede ayudar a superar el golpe de la crisis sobre el turismo?

- Llevamos más de 20 años apostando por la calidad en destinos y empresas turísticas y esta ha cumplido una gran función. En los últimos 10 años el sector se está enfocando a la innovación tecnológica pero lo más importante es replantear las metodologías que usamos para innovar en empresas y destinos. Corren tiempos donde debemos explorar nuevos territorios y no podemos seguir usando los mismos viejos mapas. Por lo tanto en las empresas turísticas y como ya se hizo en calidad necesitamos un modelo, un sistema de innovación turística que ayude a las empresas a dar los primeros pasos en la innovación. En cuanto a los destinos turísticos necesitamos un nuevo planteamiento. Desde RoundCubers hemos creado una metodología específica para modelar el territorio en base a los objetivos de desarrollo Sostenible (ODS) y la agenda 2030, basándonos en 7 dimensiones: gestionado, inteligente, ecológico, sostenible, saludable, consciente y ExO. Esta metodología que denominamos Global ExO Ecosystem tiene una visión que va más allá del destino turístico per se y se centra en todo el territorio, integrando a todos los actores del mismo en la planificación y diseño del futuro del territorio. Esta modelación se convierte en la hoja de ruta que necesitan los ayuntamientos, consells, para avanzar en la agenda 2030 y la economía circular aplicada a territorios turísticos, algo que hasta hoy no hacía ninguna de las metodologías de planificación turística existentes.

- Asegura que la Covid-19 ha acelerado el proceso de reinvención del turismo necesario desde hace 25 años. ¿Hacia dónde debe ir esa reconversión en Balears?

- La Covid-19 nos ha cuestionado todo, no solo al turismo sino como sociedad. La hiperdependencia del turismo y que este sea uno de los sectores más afectados. Principalmente por la prohibición de la movilidad geográfica y las nuevas normas como el distanciamiento social, ha provocado una situación de incertidumbre general. Por lo que el debate que ya había antes de la pandemia, sobre el modelo turístico, estoy seguro que una vez haya pasado la crisis sanitaria se volverá a plantear y con más argumentos si cabe.

- Las medidas de seguridad para preservar la salud serán básicas en la economía turística. ¿Cómo pueden competir las islas en este sentido frente a otros destinos?

- Desde el 11S, el mundo tuvo una crisis de seguridad por temas de terrorismo, por lo tanto las empresas y los destinos pusieron las medidas necesarias para paliar esta situación. Ahora la amenaza es otra y tendremos que poner medidas para asegurar y preservar al máximo la salud y el bienestar de las personas. Quiero pensar que la sociedad se acostumbrará a convivir con este nuevo elemento que denominamos la Covid-19. Aquí la salud pública, la salud privada, las aseguradoras y el mundo turístico tendrán que trabajar codo con codo para ofrecer no solo esa imagen de destino seguro, sino que deberán aprovechar el conocimiento que cada uno tiene para que esto además sea una realidad. Se tendrán que replantear protocolos, pólizas de seguros o nuevas tipologías de seguros, revisar el tema de riesgos laborales. Trabajar en definitiva juntos para asegurar que los viajeros que busquen destinos seguros encontrarán en Baleares toda la seguridad sanitaria que hace falta. Esta es la mejor manera de competir.

- Usted se dedica a la investigación de tecnologías avanzadas, la digitalización ha cobrado protagonismo con esta crisis. Cuáles son las tendencias tecnológicas a futuro que está viendo.

- En los últimos años el sector se ha centrado en trabajar tecnologías relacionadas por un lado con el marketing y la venta directa y por otro lado en optimizar la gestión. Yo estoy más centrado en ver la relación que tiene la sociedad con la tecnología. En el escenario de la próxima década visualizo 2 tendencias que pueden impactar el mundo turístico: las tecnologías transformadoras que son las que buscan el bienestar del ser humano y las podemos relacionar directamente con el turismo ya que el bienestar se ha convertido en un elemento clave de esta sociedad post Covid-19 y otra tendencia es la tokenización del mundo con Blockchain, donde el usuario es recompensado por lo que hace en el mundo digital a través de tokens integrados en los proyectos, lo que podría revolucionar todos los programas de fidelización a los clientes.

- Sostiene que al empresario le falta agilidad para enfrentarse a los cambios, que se han acelerado con la crisis sanitaria. ¿Qué aconseja para revertir la situación?

- El mundo siempre ha cambiado en realidad. Yo empecé a desarrollar proyectos de innovación en 1996 en Internet y si miramos tan solo 10 años atrás podemos ver que el cambio no solo ha sido real sino que se ha ido acelerando en el tiempo. Está claro que el sector turístico lo tiene más difícil, pero recuerdo un guía turístico que había sido contratado por un ayuntamiento para que hiciera visitas virtuales telepresenciales del museo para seguir teniendo presencia en la mente del viajero. De eso se trata, de ser ágil y no parar de innovar.

- Considera que frente al exceso de tecnología hay que potenciar más las relaciones humanas con los turistas. ¿Cómo conseguirlo en un contexto de distanciamiento social?

- A raíz de la Covid-19 estamos viendo cómo la tecnología puede ser la herramienta para evitar el contacto humano en muchos de los procesos que se hacen durante una experiencia turística y esto en una primera fase puede ayudar a evitar posibles contagios. Por otro lado y desde el aspecto más humano la Covid-19 nos ha demostrado que somos vulnerables. Este confinamiento también trae una crisis emocional. Por eso considero que debemos potenciar las relaciones humanas, porque si perdemos esto estamos muertos como sociedad.

- Plantea la aplicación de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, que deben alcanzarse en 2030 para ser más competitivos. ¿Cuáles serían prioritarios para Balears?

- Aunque todos son importantes haría especial hincapié en: 3 Salud y Bienestar. 5 Igualdad de Género 8 Trabajo decente y crecimiento económico 12 Producción y consumo responsable 13 Acción por el clima 14 Vida submarina 15 Vida de ecosistemas terrestres.