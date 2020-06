Guerra de 6 horas entre Més y PSOE por los decretos ley

Los decretos ley que ha sacado el Govern durante este estado de alarma, uno de medidas urgentes para la reactivación económica y otro de medidas territoriales, abrieron ayer una guerra entre los socios del Pacto que tuvo rotos todos los acuerdos durante seis horas. Més quería que el decreto territorial que restringe la construcción en suelo rústico fuese validado el próximo martes, pero los socialistas preferían vincularlo a acuerdos para que el de las ampliaciones hoteleras e incentivos para la construcción salga adelante tal y como fue concebido. Al final, los socialistas tuvieron que plegarse a las exigencias de Més y el decreto se debatirá en el próximo pleno del Parlament.

Ayer se produjo una reunión entre los tres socios del Pacto. En el encuentro Més y PSOE rompieron y Podemos también ponía reticencias. "En estos momentos el acuerdo está roto y si no se incluye en el orden del día del pleno de la próxima semana la validación del decreto territorial, también daremos por roto el acuerdo del otro decreto", aseveraba el diputado de Més Josep Ferrà a las 14:00 horas. Tras la ruptura y momentos de mucha tensión, la conselleria Pilar Costa comunicó a las 19:00 horas a Més que aceptaban sus reivindicaciones para evitar la ruptura de los acuerdos.

El principal escollo con que se encuentran los socialistas es el decreto de medidas urgentes, que al perder la votación hace una semana se debe tramitar vía ley y temen que con las enmiendas quede desvirtuado. Además, saben que no cuentan con los votos necesarios habida cuenta del desmarque de Més per Menorca y el diputado de Izquierda Unida en Podemos. Para ello, los socialistas deben buscar otras alianzas para aprobar su decreto, presumiblemente El Pi o Ciudadanos. Sin embargo, estos dos partidos exigen para apoyarlo eliminar algunas medidas restrictivas, como es el caso de la prohibición del alquiler turístico en Palma, cosa que Més no aceptará. Por ello el PSIB condicionaba a que el decreto territorial de Més se aprobara en función de los apoyos al decreto hotelero. En el orden del día provisional, que hoy se debe aprobar por parte de la junta de portavoces, no estaba incluida la validación del decreto, lo que provocó la batalla entre los socios.

La portavoz del PSIB-PSOE, Silvia Cano, indicó a las 14:30 horas que "no entendemos las prisas de Més por aprobar el decreto, tenemos hasta el día 30 de plazo y en el pleno de la semana que viene hay programadas las comparecencias de dos consellers". Cano añadió también que su objetivo era que el decreto territorial se viera en un pleno específico y "estén bien pactados ambas normas". "Es preciso unidad de acción de todos los partidos del Pacto para evitar el espectáculo de la pasada semana", indicó la portavoz socialista en relación al pleno donde Més per Menorca y un diputado de Podemos dejaron en minoría al Govern y el decreto de medidas urgentes se está tramitando como ley. Ello provoca la posibilidad de inclusión de enmiendas que no quiere el Govern.

Josep Ferrà, por su parte, puntualizó que "Més per Mallorca ha cumplido apoyando el decreto de medidas urgentes para la reactivación económica, pese que algunas medidas no nos gustaban, y ahora queremos que el PSOE haga lo mismo incluyéndolo en el orden del día del pleno del próximo martes".

La potestad de incluir o no los temas en el orden del día es del presidente del Parlament, el socialista Vicenç Thomàs. Sin embargo, fuentes nacionalistas apuntaron que Thomás esperaba el visto bueno. Socialista. Al final se arregló la tormenta cuando la consellera Costa aceptó las exigencias de Més.