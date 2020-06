Reinventando el turismo: reorganización en un verano de incertidumbre

La reorganización y la adaptación serán las dos claves principales para afrontar una temporada turística marcada por la crisis del coronavirus, que ha trastocado los principios de actuación de un sector básico para la economía de Balears. En este contexto los actores turísticos tendrán que acostumbrarse a trabajar a corto plazo con la incertidumbre durante este verano cuando a partir del 1 de julio se abran los aeropuertos para la llegada de los viajeros. Sin embargo, en el medio y largo plazo la innovación será la palanca para hacer más rápida la recuperación económica.

Esta es una de las principales conclusiones a la que llegaron los expertos que participaron en el foro virtual Tendencias de Diario de Mallorca bajo el título Reinventando el Turismo, una cita organizada por este rotativo y Diario de Ibiza y patrocinada por el Banco Sabadell. La apertura del debate digital, moderado por Jimmy Pons y que contó con la participación de unas 300 personas, corrió a cargo de la directora de este periódico, Maria Ferrer. Entre ellos se encontraban Manuel Butler, director Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo; María Frontera, presidenta de la FEHM; Sebastián Crespí, CEO de Biolínea; Andreu Serra, conseller de Turismo del Consell de Mallorca; Susana Mora, presidenta del Consell de Menorca y José María Martín Rigueiro, director de negocio turístico-hotelero de Banco Sabadell. En este diagnóstico también coincidió el conseller de Turismo, Iago Negueruela, que se encargó de la apertura del encuentro virtual, aunque con el matiz de que la prioridad debe ser proyectar la imagen de destino seguro para atraer a los turistas.

El conseller de Turismo, Iago Negueruela, intervino en el encuentro.

Los hoteleros de Balears lamentan la falta de concreción con la que se verán obligados a trabajar en el tramo final de la desescalada del estado de alarma por la crisis del coronavirus.

Está previsto que a partir de julio se permita la llegada de turistas a las islas. Sin embargo, todavía existen dudas sobre cuántas compañías aéreas están dispuestas a operar desde esa fecha y, además, los mercados emisores lanzan mensajes contradictorios sobre la conveniencia de viajar al archipiélago. Así lo expresó la máxima representante de los hoteleros en Mallorca, María Frontera, quien recordó que en el plano laboral "necesitamos aclaraciones rápidas sobre cómo quedará la situación de los trabajadores", urgió. Como director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Manuel Butler, recordó que el sector vive el momento más crítico desde 2011 y hasta enero de 2021 se prevé una caída del 8% en la demanda internacional de viajes.

Manuel Butler, director ejecutivo de la OMT (dcha) junto al moderador de la cita.

Corredores verdes seguros

La creación de corredores verdes seguros entre las regiones con baja incidencia de la Covid-19, en los que se incluyen las islas, es un aspecto esencial para recobrar la confianza de los turistas, tal como resaltó Sebastián Crespí, CEO de Biolínea, empresa que colabora estrechamente con la OMS, quien abogó por un acuerdo de movilidad paneuropeo o pactos bilaterales entre los países miembros.

Sebastián Crespí, CEO de Biolínea, presentó el plan de corredores verdes seguros.



Crespí recordó que la Unión Europea ha establecido unas recomendaciones claras para poder retomar la actividad turística: baja incidencia del virus, capacidad sanitaria suficiente para hacer frente a posibles rebrotes, un sistema de vigilancia epidemiológica robusta, suficiente capacidad para realizar test y un correcto sistema de coordinación entre el sector turístico y sanitario.

Desde un punto de vista local, el conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Andreu Serra, abogó por el desarrollo de un modelo basado en la sostenibilidad y lo que denominó como "inteligencia turística" "para adaptarse al nuevo escenario pos-Covid". En este sentido, mencionó la campaña de promoción turística Pega un bot a l'altre millor illa del mon que ha impulsado el Consell para captar turistas en las otras islas y conseguir que residentes de Menorca, Eivissa y Formentera pasen el verano en Mallorca. Esta medida se incluye dentro del plan estratégico para reforzar el producto cultural, deportivo, gastronómico y de congresos, entre otros.

Andreu Serra, conseller de Turismo de Mallorca, y Susana Mora, su homóloga en Menorca.

Además, el Consell ha adaptado el plan estratégico de turismo que iba a presentarse el 24 de marzo, y se ha mantenido el contacto con los mercados con la campaña See you soon Mallorca.

En la misma línea se expresó la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, al resaltar que se trabaja en el proyecto piloto de corredores seguros para la segunda quincena de junio. Mora destacó que la isla cuenta con la ventaja de que no se ha producido ningún contagio en el último mes por lo que Menorca está preparada para ofrecer una seguridad sanitaria tanto a residentes como a visitantes en cuanto lo permita la normativa.

La presidenta de la FEHM, María Frontera.

Financiación

Desde un punto de vista financiero, el director de negocio turístico-hotelero del Banco Sabadell, José María Martín Rigueiro, comparó la fase de parón económico con el vivido en la quiebra de Thomas Cook. Martín Rigueiro consideró que no solo es necesaria una aportación de liquidez a las empresas sino también "ayudas directas, subvenciones, prorratear cuotas de IVA y Seguridad Social, incluso un recorte del IVA, agilidad y ampliación de los ERTE y campañas de promoción" para esta nueva fase de reactivación. Definió al sector turístico balear como "muy fuerte y profesionalizado" por lo que no cree necesaria ninguna reinvención, porque es "el sector más creativo de todos".