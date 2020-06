El anuncio de Armengol de "abrimos las aulas" crea confusión entre familias y centros

"A partir de mañana, abrimos las aulas", dijo la presidenta del Govern el domingo en Twitter. "Si una familia quiere que su hijo vaya de 9 a 13 horas, el centro educativo le debe permitir esa posibilidad", respondió Francina Armengol a los periodistas tras la conferencia de presidentes. Los directores se encontraron así con una nueva instrucción y algunas familias se quedaron solo con el mensaje de 'el lunes abren los colegios'.

Con todo, ayer reinaba cierta confusión entre familias y centros. Aunque fue algo minoritario, sí hubo casos de niños que fueron ayer a su escuela. En un colegio de Palma se presentaron niños sin cita previa ni nada y la dirección tuvo que dedicarse a llamar a las familias para que vinieran a buscarlos (se llegó a mentar incluso la posibilidad de llamar a la policía). En un instituto palmesano también aparecieron estudiantes.

Varios equipos directivos contactaron con su inspector o con la conselleria de Educación para tratar de aclarar qué debían hacer.

Las instrucciones de Educación, hechas públicas por el conseller Martí March el pasado jueves, señalaban que los colegios abrirían de 9 a 13h y de 15 a 19 h (aquellos que tienen turno de tarde) y que podrían solicitar acudir a tutorías y sesiones de refuerzo los alumnos de todos los cursos.

Algunos centros el viernes informaron ya a las familias, muchos lo hicieron ayer, tras decidir cómo hacerlo y organizar los turnos.

El presidente de la Asociación de Directores de Secundaria, Joan Ramon Xamena, confirmó que si ya se quedaron alucinados el jueves tras el anuncio de las condiciones de la vuelta a clase en la fase 3 "sin pactar", el domingo con las declaraciones de Armengol volvieron a quedarse asombrados. "Las instrucciones ya eran ambiguas y luego esto... no sé por qué dijo eso la presidenta", indicó Xamena, quien indicó que en su centro, el IES Porreres, se han organizando durante el fin de semana y ayer informaron a las familias. "De momento no hay mucha demanda, nosotros estamos más interesados en poder llamar nosotros a los alumnos que creemos que lo necesitan", explicó. Plantean tutorías y sesiones puntuales, no que los chicos se queden toda la mañana.

Desde la Federación de Asociaciones de Padres (FAPA), Cristina Conti, vicepresidenta de la entidad, entiende que las tutorías y las sesiones de refuerzo son en cualquier caso "algo puntual y concertado" y así lo han informado a sus 'apimas'. Tienen constancia de centros que lo han montado "muy bien" para trabajar con los niños la parte emocional y permitir que los niños se despidan del curso y otros que "ponen palos en las ruedas". Conti cree que "todo ha ido muy justo" y que falta información directa y clara para las familias.