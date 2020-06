"Tuve un ataque de pánico y me paralicé. Lo llevaré toda mi vida"

"Sufrí un ataque de pánico. No pude dar un paso. El miedo me paralizó. Lo llevaré toda mi vida", se ha lamentado la vigilante de seguridad y amiga personal de Sacramento Roca durante el juicio a Rafael Pantoja, acusado de matar a cuchilladas a su expareja, y que se ha celebrado esta mañana en la Audiencia de Palma. El brutal ataque de Rafael Pantoja a su expareja bloqueó a la guarda del establecimiento.

"Te quiero mucho", dijo Pantoja antes de abalanzarse sobre ella. "La tenía inmovilizada. Creía que le daba puñetazos hasta que vi que sacaba un cuchillo lleno de sangre", ha explicado la testigo.

Esta vigilante había visto a Pantoja merodear en días anteriores por la tienda de muebles. "No estaba Sacri y se marchó". Esta guarda, amiga de la víctima, ha asegurado el temor que le despertaba el ahora acusado. "Se ponía a mi lado y silbaba desafiante" ha abundado.

La tarde del 16 de noviembre de 2018, esta testigo advirtió a Sacramento Roca de la presencia de Rafael Pantoja en el establecimiento. "Ha venido a traerme una cosa", indicó entonces la víctima, momentos antes del crimen, en alusión a unas fotos que su expareja le había entregado.

Cuando la vigilante estaba a unos metros de distancia, la vigilante vio a Rafael Pantoja colocarse detrás de Sacri y hablar con ella por la espalda. "Sal fuera, que tenemos que hablar", indicó el procesado. "Estoy trabajando. No puedo", zanjó ella. Acto seguido, el acusado comenzó a propinarle puñaladas.

Al dirigise a Sacri, la vigilante vio que tenia una gran herida en el abdomen. "Se la taponé y la sangre le salió por debajo". La testigo indicó que Pantoja no se había ido del local y permaneció un rato en él antes de abandonarlo. "Llevaba el cuchillo en la mano y amedrentaba a todo el mundo. A mí me miró y me perdonó la vida", ha abundado.

La vigilante de seguridad del establecimiento ha admitido que no le gustada "la mirada que él tenía" mucho tiempo antes de que Pantoja perpretrara el crimen de Sacri. La tensión se había multiplicado con la hija mayor de la víctima. "Le mandó una foto con la cara de ella y la de su hija mayor tachadas", ha precisado.