Rafael Pantoja: "Fui a Conforama para acabar con la vida de Sacramento"

Rafael Pantoja ha reconocido esta mañana ante el tribunal del jurado que, el 16 de noviembre de 2018, acudió a la tienda de muebles donde trabajaba su expareja Sacramento Roca con la intención de matarla. "Fui a Conforama para acabar con su vida", ha declarado en la Sala. La fiscal pide 24 años y medio de cárcel en el juicio con jurado que se celebra en la Audiencia Provincial por los delitos de asesinato y amenazas. La representante del ministerio público le aplica las agravantes de parentesco y de género.

El procesado ha aprovechado un momento de su alocución para disculparse por el horrible crimen que protagonizó. "Pido perdón a la familia y a todo aquel al que haya podido hacer año con este acto tan cruel", ha indicado. "Me arrepentiré toda mi vida", ha recalcado.

Durante su intervención, Pantoja, de 47 años, ha dicho no recordar buena parte de lo ocurrido el 16 de noviembre de 2018 en Conforama de la calle Aragón de Palma. "Todavía no puedo recordar los pensamiento que tenía entonces", ha señalado. También ha abundado en la alteración de su estado anímico el día del crimen."No estaba en mis capacidades mentales adecuadas", se ha justificado. "Lo que me ha pasado lo tengo en el inconsciente y no puedo sacarlo. Es como cuando sueñas algo", ha explicado.

No obstante, Pantoja sí ha recordado con precisión que no soltó el machete después de acabar con la vida de Sacramento Roca de, al menos siete puñaladas. De hecho, tras ser reducido por algunos testigos que le dieron alcance después de emprender la huida al asesinar a Sacri, el ahora procesado se resistió a arrojar el arma. "Dije que no tiraría el machete hasta que llegara la Policía". Así lo hizo cuando un policía local de Llucmajor se identificó.

Tras revisar los vídeos de la cámara de seguridad de Conforama, el procesado ha admitido que en un momento dado se acercó a Sacramento y mientras estaba hablando con ella la agarró con un brazo y le asestó varias puñaladas. Después salió huyendo y fue interceptado por dos testigos, uno de ellos un conocido suyo.

El acusado ha contado que la relación entre ambos se había acabado aproximadamente un mes y medio antes del asesinato, y que la mujer no accedía a volver con él. Antes del crimen, el hombre llegó a contactar con una compañera de la víctima para intentar que le ayudase a enviarle flores. "Sigo queriéndola, necesito que me ayudes a conquistarla", le dijo en un mensaje a una amiga de la víctima.

El juicio a Pantoja ha arrancado hoy en la Audiencia Provincial y se ha prolongado durante toda la mañana. Se prevé que las partes (Fiscalía, defensa, la acusación ejercida por la familia y la acusación popular ejercida por el Govern) lleguen a un acuerdo de conformidad, por lo que el Jurado sólo tendría que ratificarlo y no serían necesarias más sesiones.

El acuerdo implica el reconocimiento del delito por parte del acusado y cabe destacar que, en este caso, el crimen se cometió ante numerosos testigos. En el procedimiento por acoso, Rafael Pantoja reconoció el hostigamiento a su expareja y aceptó cuatro años de cárcel por ello.