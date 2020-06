Madrid autoriza abrir las discotecas pese a la oposición del Govern

Aunque no será tal y como las conocíamos hasta ahora, el BOE publicado ayer recoge que las discotecas y locales nocturnos podrán reabrir sus puertas. No obstante, no habrá pistas de baile, sino que este espacio se podrá utilizar para poner mesas. Las condiciones de este tipo de establecimientos serán las mismas que las de los bares y restaurantes en esa fase: se podrá ofrecer servicio en mesa y en barra y el aforo límite será un tercio. El aforo de las terrazas pasará a ser de un 75 por ciento. No obstante, desaparecerán, de momento, las pistas de baile,que se podrán ocupar con mesas.

Así lo plantea el BOE, pero habrá que esperar a ver cuál es la decisión del Govern balear ante este asunto, porque en la fase 3 son los gobiernos autonómicos los que deciden si asumir o no las nuevas medidas de desescalada propuestas desde Madrid. Hace poco más de semana, la postura del Ejecutivo de Armengol era reacia a permitir la reapertura de discotecas y bares nocturnos, a pesar de la presión de las empresas afectadas.

Algunos representantes de este sector se concentraron el viernes ante la Delegación del Gobierno para expresar su malestar ante la negativa de Armengol sobre su vuelta a la actividad. En la opinión de los empresarios, esta decisión promueve el ocio descontrolado y los botellones.

La nueva orden ministerial publicada en el BOE elimina también las restricciones a la ocupación de los vehículos respecto del total de plazas sentadas, para los transportes en autobús y ferroviarios, así como para los transportes terrestres colectivos de ámbito urbano y periurbano. Cuando el nivel de ocupación lo permita, se procurará la máxima separación entre los usuarios.

Respecto a las plazas de toros al aire libre, la orden especifica que podrán reabrir en fase 2 con un aforo máximo de un tercio y no más de 400 personas.

Este límite que se amplía en la fase 3 hasta la mitad del aforo permitido y no más de 800 personas.