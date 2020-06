Trabajo: Piden "hechos" para reconocer a los sanitarios

UGT ha pedido a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que "pase de las palabras a los hechos" y solucione los problemas socio-laborales de los sanitarios tras el envío de una carta por parte de la presidenta de agradecimiento reconociendo su trabajo en la crisis sanitaria del coronavirus. efe palma



Remdesivir: Resultados positivos en pacientes con covid

La multinacional biofarmacéutica Gilead ha anunciado "mejoras significativas" en pacientes con Covid-19 moderado tratados con Remdesivir. El estudio abierto realizado demuestra que los pacientes en el grupo de tratamiento de 5 días tienen un 65% más de probabilidades de tener una mejoría clínica en el día 11. redacción palma



Ayuda social: Santiago exige que el ingreso mínimo vital cubra la pobreza sobrevenida

La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, lamentó ayer que el nuevo Ingreso Mínimo Vital no cubra la pobreza sobrevenida y pide que se corrija para que no sean las comunidades autónomas las que deban dar cobertura a nuevas familias vulnerables. Según Santiago, el problema principal es que solo podrán acceder al IMV las familias que el año anterior a la solicitud de la nueva prestación estatal no hubieran tenido ingresos superiores al importe del IMV. Por ejemplo, si una pareja con tres niños tuvo ganancias económicas por más de 12.000 el año anterior no podría optar a la ayuda estatal. Solo este año, y de manera excepcional por la crisis de la Covid-19, se podrá recibir el Ingreso Mínimo Vital y, los ingresos también deberían ser inferiores a la cuantía de la nueva prestación. efe palma