La reapertura de las 'escoletes' municipales de Palma excluye a los niños de menos de un año

La reapertura de los centros de Educación Infantil de 0 a 3 años dependientes del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants del ayuntamiento de Palma, prevista para el próximo día 15, excluye a los alumnos de menos de doce meses.

El concejal de Educación, Llorenç Carrió, explicó ayer que en esta franja de edad es prácticamente imposible garantizar un trato adecuado a los alumnos y mantener al mismo tiempo la distancia de seguridad sanitaria que, en el caso de estos centros, es de cuatro metros por alumno.

Carrió explicó que los centros dependientes del Patronat abrirán sus puertas a partir del próximo día 15, aunque es probable que no lo hagan las once escoletes a la vez. La decisión de qué centros reabrirán y cuáles no a partir de esta fecha se tomará probablemente la próxima semana en función de una encuesta de demanda que se está realizando con las familias.

Al respecto, Carrió indicó que en estos momentos un total de 275 familias de las aproximadamente mil que tenían plaza en las escoletes antes de la pandemia han manifestado su voluntad de hacer uso de este servicio cuando se reabran los centros, lo que supone el 30% del total. En función del resultado final de la encuesta de la situación de las familias demandantes y de las características de cada centro se decidirá cuáles se van a reabrir y cuáles no.

La reapertura de las escoletes va a tener continuidad durante los meses de verano, de tal forma que no se van a cerrar el próximo día 15 de julio, cuando finaliza habitualmente en estos centros el curso escolar, sino que se reenganchará con el servicio de verano. Por eso, como norma general, se intentará que los aumnos también se inscriban al servicio de verano con el fin de que solo tengan que realizar una solicitud y un solo período de adaptación.

Se pretende que los alumnos de menos de doce meses se puedan incorporar a las escoletes a partir de septiembre, siempre en función de la evolución de la pandemia y de las condiciones higiénicas y sanitarias que se reclamen desde las conselleries de Educación y Salud.

En relación a si la escoleta Verge de la Salut, cuya titularidad es de la conselleria de Educación, aunque Cort gestiona la matrícula y el cobro de las mensualidades, va a abrir el próximo lunes o el día 15, Carrió explicó que la Conselleria les informó de que su intención es que este centro se reabra al mismo tiempo que las escoletes municipales, aunque el conseller March indicó ayer que las cuatro escoletes que dependen de su departamento abrirán el próximo lunes.



Escuela Saludable



El concejal explicó también que 241 familias se han inscrito al nuevo servicio Escuela Saludable y Sostenible, consistente en el reparto de menús diarios. Se iniciará a partir del próximo 10 de junio. A partir de la tercera semana de junio, arrancará el proyecto Propostes per emportar, que permitirá a las familias que no dispongan de servicio presencial optar a propuestas de juego con el material didáctico adecuado.

En el caso de que en un centro haya más solicitudes que la capacidad establecida para cada aula, se dará preferencia a las familias en dificultades de conciliación, en situación de vulnerabilidad socioeconómica y en situaciones de protección del menor.

Atendiendo a las instrucciones de las conselleries de Educación y Salud se aplicarán los protocolos sanitarios y ratios máximas establecidas.

Estos protocolos, entre otras medidas, exigen que el personal esté equipado con EPIS de protección individual faciales, guantes, geles hidroalcohólicos y productos desinfectantes.