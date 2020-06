Impiden la entrada de un viajero alemán porque no tenía justificado su vuelo

La Policía Nacional impidió el miércoles la entrada en la isla a un pasajero de un vuelo internacional procedente de Alemania por no estar justificado su viaje y no cumplir los requisitos establecidos en el decreto de estado de alarma para la gestión de la crisis del Covid-19, según informó ayer la Delegación del Gobierno en Balears. El viajero fue detectado por la tarde tras aterrizar en el aeropuerto de Son Sant Joan en un vuelo de Hamburgo. Los agentes comprobaron que no estaba justificado su desplazamiento y el ciudadano germano fue retornado de nuevo a Alemania.

Según los datos de la Guardia Civil, el aeropuerto de Son Sant Joan registró la llegada de 557 pasajeros, mientras que otros 619 salieron de Mallorca en los 20 vuelos que operaron. Del total de operaciones aéreas registradas, 16 vuelos (ocho de llegada y ocho de salida) fueron trayectos nacionales. Respecto a los desplazamientos internacionales, de los dos vuelos procedentes del extranjero que llegaron a Palma y que son controlados por Policía Nacional y Sanidad Exterior, 62 personas tendrán que pasar el periodo de cuarentena de 14 días.

Asimismo, la Guardia Civil de Tráfico escoltó a los vehículos que transportaron material sanitario desde la terminal de carga del aeropuerto hasta una nave en un polígono industrial. Además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en coordinación con las Policías Locales, identificaron a cerca de 500 personas y 200 vehículos en los distintos controles realizados en las carreteras y otros puntos de la vía pública.

Por otra parte, la Guardia Civil detuvo el miércoles por la tarde a un hombre en Santa Ponça (Calvià) por desobediencia por incumplir las restricciones del decreto de estado de alarma para la gestión de la crisis del coronavirus. El ciudadano hizo caso omiso a las reiteradas indicaciones de los agentes y no guardó la distancia mínima de seguridad de dos metros para evitar contagios. Además, amenazó a los guardias civiles y al personal de una hamburguesería donde se encontraba, por lo que acabó arrestado.

En Palma, la Policía Local levantó un total de 67 actas administrativas por desobediencia por incumplimiento de las restricciones del decreto de estado de alarma. En la misma línea, la Guardia Civil denunció durante la madrugada a cinco jóvenes por estar haciendo botellón bebiendo alcohol en la vía pública en Sóller.



Concurso de la Policía

La Policía Nacional ha finalizado la campaña 'Dibujando Gratitud' con la presentación ayer de los dibujos que han quedado en primer lugar. Han sido realizados por niños que han querido reconocer la labor extraordinaria de diferentes colectivos. Se han entregado más de trescientos dibujos y se ha establecido un jurado que ha elegido once de ellos, que recibirán una camiseta de policía y, el primero una bicicleta, que se la ha llevado Ainhoa, de 10 años.