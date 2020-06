Detenido un hombre en Palma por agredir a su mujer, a la que sometía a un total control

La Policía Nacional detuvo el pasado martes por la tarde en Palma a un individuo de 37 años de edad, de nacionalidad española, acusado de un delito de malos tratos a su pareja sentimental.

Fueron los vecinos del barrio de Camp d'en Serralta quienes avisaron a la Policía, para comunicar que un hombre estaba golpeando a su pareja y la agresión se estaba estaba escuchando desde la calle.

Los agentes se dirigieron al portal de la finca y escucharon gritos que procedían del balcón. También se escuchaban golpes y gritos de una mujer, que suplicaba que no le pegaran más. Los policías entraron en el edificio y localizaron la vivienda donde se cometía la agresión. Los agentes llamaron insistentemente a la puerta. En ese momento se hizo el silencio en la casa, cesando los ruidos.

Para salir en defensa de la víctima, los agentes entraron en el domicilio. Observaron síntomas de una pelea. El hombre estaba en el domicilio. Se mostraba muy agitado y nervioso. Dijo que no vivía ninguna mujer en ese domicilio. No era cierto. Los agentes encontraron a la víctima en el cuarto de baño. Estaba en estado de shock. Presentaba heridas y golpes, y fue asistida en un centro médico.

Según han señalado fuentes policiales, la agresión se produjo por un tema de celos. La mujer señaló que no era la primera vez que su pareja le agredía. El hombre mantiene a su pareja a un control absoluto sobre su vida, hasta el extremo de que los familiares tuvieron que llamarle a él por teléfono para poder mantener una conversación con la víctima.

Los policías hablaron con los vecinos, que confirmaron que las peleas son habituales, ya que se suelen escuchar gritos con frecuencia. Uno de los vecinos señaló que había escuchado la rotura de un cristal y otra vez oyó cómo se lanzaba un colchón por la ventana, al tiempo que se escuchaban gritos de una mujer.