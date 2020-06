Más de 400 familias piden que se garantice la vuelta a las escuelas

Un grupo de familias de Esporles ha confeccionado un escrito dirigido a la conselleria de Educación pidiéndole que garantice que todos los niños y jóvenes vuelvan a las clases presenciales en octubre. Ayer por la tarde más de 400 familias habían firmado la petición.



La carta argumenta, citando diferentes estudios y aportaciones de voces de relevancia, que los niños deben volver a las clases "aunque sigan existiendo riesgos" por su bienestar emocional y mental; por el riesgo de que se incremente el abandono escolar y para combatir la desigualdad social que ha supuesto el confinamiento. Recuerda además que a diferencia de lo que se creía en principio, las últimas semanas han surgido estudios que señalan que los menores no son grandes contagiadores.



El documento comienza recordando que los menores constituyen "uno de los colectivos que más han sufrido" el confinamiento, que han visto limitados sus derechos y libertades, que en su caso pueden ser "fundamentales para su desarrollo". Al quedar sin ir a clase han quedado expuestos a graves "carencias en aprendizaje y socialización" (estando en peor situación los alumnos de familias con bajo nivel socioeconómico que pueden haber quedado "alejados del sistema educativo).



Las familias, recuerdan, "han hecho un esfuerzo titánico" para "mantener la viabilidad del sistema" y creen que ahora autoridades y responsables educativos "han de estar a la altura" de la situación y elaborar un plan detallado que garantice la vuelta a las aulas.



Recuerdan que la OMS ha señalado que niños y jóvenes son "la principal población de riesgo en salud mental" por el confinamiento. Mencionan al ministro de Educación francés, que defiende que es mayor el riesgo de dejar cerradas las escuelas que de abrirlas ya que no poder ir tiene "consecuencias psicológicas y nutricionales y genera abandono escolar".



Para los niños las relaciones personales con sus compañeros y profesores "son fundamentales" y en Primaria los aprendizajes requieren "experiencias educativas sociales, que requieren contacto físico...", indica el escrito citando a Lourdes Guàrdia, profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC.



Insisten en el riesgo de la desigualdad social para aquellos niños que no tienen medios y/o padres que puedan o quieran acompañarles en el aprendizaje. Los firmantes de esta carta recuerdan que el esfuerzo hecho por las familias estos meses es enorme y tener que alargar el periodo sin clases podría suponer un retroceso en términos de igualdad y conciliación.



Así, aportan datos para defender que no hay argumentos epidemiológicos para que los niños no vuelvan a clase, y sí argumentos educativos, sociales y de salud mental y emocional para que regresen.







Sigue en directo la comparecencia de Martí March

El conseller de Educación, Martí March, presenta hoy a las 10:45 horas en Ca n'Oleo las características del pase a la Fase 3 en el ámbito educativo. La comparecencia se podrá seguir en directo en la web de Diario de Mallorca.