Proponen sustituir plazas turísticas por tecnología y ciencia: "Hay que pasar de las palabras a los hechos"

Salir de la crisis sin tomar el atajo de siempre. El colectivo Alternatives ha presentado esta mañana un documento de propuestas para cambiar el actual monocultuvo turístico, una hoja de ruta para "pasar de las palabras a los hechos" y dar una oportunidad a la innovación, la bioteconología y la llamada economía azul.

La emergencia sanitaria por el coronavirus ha expuesto las vulnerabilidades del modelo económico actual en el archipiélago, han afirmado los promotores del documento, y la "fragilidad" de un mercado laboral adicto al turismo.

"Ya hemos visto que muchos turistas no se traduce en más riqueza compartida por la sociedad. Según los últimos datos del paro hay 250.000 personas sin trabajo en las islas por la pandemia. Son puestos de trabajo que penden de un hilo si no somos capaces de ir hacia otro horizonte", ha subrayado David Abril, profesor y excoordinador de Més per Mallorca.

Celestí Alomar, exconseller de Turismo, y Ferran Navinés, economista, son los otras dos promotores de un documento que también pretende ser una llamada a la implicación del Govern y de la sociedad civil. "No tendremos catorce millones de visitantes este año, ni tampoco el que viene. Y no creemos que sea conveniente tener una economía basada en la llegada de catorce millones de visitantes", ha afirmado Alomar.

Algunas de las propuestas podrían ser de aplicación a corto plazo, pero las de mayor calado necesitarían varios años para madurar. "Nos marcamos un horizonte 2020-30 y para ese periodo hemos tomado como referencia un estudio del CES [Consell Econòmic i Social de Balears] que incluye 400 propuestas concretas y plantea tres retos de futuro: demogràfico y social; cambio climático y sostenibilidad; y revolución científica, tecnológica y transformación digital", ha explicado Navinés.

A corto plazo, el colectivo Alternatives propone decrecer a través de cambios de uso en hoteles, transformar establecimientos para reducir el número de habitaciones y la adquisición pública de alojamientos por parte de las administraciones. "Son experiencias que ya conocemos porque las hemos probado en diferente medida", ha valorado Alomar. Las soluciones neoliberales nos existen. Y en todo caso, el neoliberalismo es lo que ha creado las condiciones para llevarnos a esta situación con recortes que nos han desprotegido", ha añadido.

El planteamiento a medio y largo plazo es convertir a Balears en "un modelo de sostenibilidad, cohesión social y equilibrio territorial. Navinés ha estimado que las industrias vinculadas a este nuevo marco "tendrían la capacidad de generar 120.000 nuevos puestos de trabajo". La economía del conocimiento –clústers de conocimento, biotecnología o innovación–, por su parte, daría ocupación a otras 40.000 personas. Los mismos puestos puestos de trabajo que florecían con investigación vinculada al cambio climático, la economía azul y las renovables, ha calculado este economista.

El decreto del Govern que permitirá ampliar la superficie de los hoteles en un 15% y agilizar las tramitación de licencias urbanísticas, entre otras iniciativas, va en la dirección opuesta a lo que propone el colectuvo Alternatives, que sin embargo ha evitado criticarlo. "Nuestra función no es opinar sobre el decreto. Seguiremos picando sobre la misma piedra porque estamos convecidos de que la salida a la crisis pasa por nuestras propuestas", ha sentenciado Alomar.