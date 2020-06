Baleares, prueba piloto en la creación de una plataforma para desarrollar corredores turísticos seguros

La aceleradora de startups de la industria turística Agora Next Hub ha anunciado el lanzamiento de la plataforma Track Journey Assistant de inteligencia artificial sin contacto y tecnología biométrica para garantizar destinos turísticos seguros, que tendrá como prueba piloto la conexión Alemania-Baleares.

La plataforma, en la que han estado trabajando durante más de dos meses, tiene como función principal desarrollar y poner en marcha el corredor turístico "seguro, eficiente y tecnológico" entre países de origen y destino, y tendrá su prueba piloto entre Alemania y Baleares.

Agora Next Hub, a través de su filial IT Ecosystem, presentará antes del día 15 de junio, la plataforma que integra las soluciones 'Ready to Use' en trazabilidad y parametrización de viajeros 'Track Journey' cuya solución integra un asistente en destino con una amplia gama de información en materia de seguridad, para facilitar al viajero toda la información desde ocio, restauración, hoteles, movilidad, emergencias, y sanidad (hospitales y clínicas).

Un corredor turístico seguro que contaría con un centro de gestión operativa que gestione las incidencias con visitantes y la coordinación de actuaciones en tiempo real.

Esto será gracias a información que podrán encontrar en el destino gracias a diferentes tecnologías app, de Inteligencia Artificial, Blockchain, tecnología biométrica, IOT, códigos QR, y el Big Data para aeropuertos, aerolíneas, hoteles, entre otros.



Consorcio global de cinco países



La plataforma ha sido desarrollada e impulsada por un consorcio de compañías globales liderada por Agora Next Hub al frente con la implicación interna de los equipos de cinco países: España, Estados Unidos, Canadá, Alemania e Israel.

Las principales compañías tecnológicas y consultoras que han trabajado en este consorcio son Agora Next, Telefónica, Travel Navigator, Novus Health, Ivy Go Moment, Here Mobility, Do Disruptive, la consultora estratégica Arthur D' Little y la agencia líder en marketing y comunicación NewLink.

La plataforma ha sido presentada en la reunión realizada por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, a quien Agora Next Hub ha querido agradecer su implicación personal en poner en marcha este encuentro, que ha sido coordinado y liderado por María José Rallo, responsable de transporte y movilidad en el gabinete de crisis de emergencia del Covid-19 del Gobierno de España.

A la reunión también asistieron el jefe de gabinete técnico secretaría general de transporte del Ministerio de Fomento, Roberto Angulo, el director general de Aviación Civil, Raúl Medina, y el vocal asesor en la secretaria general de transporte, Juan Manuel Gallardo.

En representación del sector turístico estaban el presidente de la consultora Arthur D'Little, Carlos Mira, el socio responsable de T&T, José Manuel Fernández Bosch, la vicepresidenta del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC), Maribel Rodríguez, y el consejero delegado de Agora Next Hub, Kemel Kharbachi.