PP y el diputado por Menorca de IU votarán contra el decreto de reactivación del Govern

El portavoz ajunto del Grupo Parlamentario Popular, Toni Costa, ha insistido en que, tal y como adelantó este sábado el presidente del PP en Baleares y portavoz del Grupo, Gabriel Company, la formación votará en contra del decreto ley 8/2020 de medidas urgentes para impulsar la actividad económica en Baleares.

Según ha informado Costa este lunes en rueda de prensa, "votaremos en contra porque apostamos por las reformas estructurales y cuando la presidenta Armengol inicialmente dijo haber aprobado un decreto de impulso económico y agilización administrativa, le dimos la sincera bienvenida a las políticas del PP, que, insisto, siempre ha creído en las reformas estructurales, tal y como demostró en la legislatura de 2011-2015".

En este sentido, Costa ha lamentado que "de la música a la letra ha habido una gran diferencia, porque la música la conocimos pero la letra no hasta que se publicó en el BOIB. Fue una vez leída la letra pequeña, cuando descubrimos que de impulsar la actividad económica nada de nada, y mucho menos con el decreto de territorio. Armengol no tiene política autonómica, no tiene rumbo. No sabemos si quiere impulsar la economía o pararla".

Asimismo, ha criticado, "la forma que tiene de gobernar el Govern es a golpe de decreto y sin consensuar. Lo ha demostrado durante toda la legislatura, en un año ha aprobado 10 decretos ley y, de momento, ninguno se ha tramitado como proyecto de ley. El único proyecto de ley que ha aprobado es el de presupuestos. El ninguneo de Armengol ha esta Cámara es insoportable".

Con todo, ha defendido su posición y el solicitar que se tramite como proyecto de ley porque, ha añadido, "queremos aportar, lo hemos demostrado en el pasado y sería insultante que un macro decreto ley no se tramitara como proyecto de ley".



Preguntas de control al Govern



Por otro lado, el portavoz del Grupo ha detallado las preguntas que este tiene previsto hacer en el próximo pleno de la Cámara, que se celebrará este martes a partir de las 10.00 horas.

Así, ha explicado, la diputada Núria Riera preguntará al conseller de Educación Martí March, por la reforma que tiene intención de hacer la ministra de Educación, Isabel Celaá, según la cual, ha apuntado, "en 10 años desaparecerán los centros de educación especial". " El PP siempre ha estado en contra de esta reforma. Los padres deben poder elegir si sus hijos van a un centro de educación especial o bien se integran en los centros ordinarios", ha añadido.

Mientras, ha señalado, Sebastià Sagreras, preguntará al conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela si considera que el decreto de intervención del territorio impulsa la actividad económica. "En el PP creemos que paraliza la actividad económica y provoca la ruina de pequeños y medianos empresarios de Part Forana", ha expresado.

El propio Costa preguntará, según ha expuesto él mismo en su rueda de prensa, al vicepresidente Juan Pedro Yllanes, por restricciones a los vehículos diésel en 2025 en Baleares, después de que el Consejo de Ministros aprobase el proyecto de ley de cambio climático.

Por su parte, la diputada Marga Durán ha cambiado su pregunta y se dirigirá a la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, para preguntarle por el centro de Salud de Pere Garau. "Consideramos que es una auténtica vergüenza la situación que se vive en este centro, es deplorable, casi tercermundista, resulta insultante que se estén produciendo derrames de aguas fecales".

Finalmente, ha concluido, el presidente del PP y portavoz del Grupo Parlamentario, Gabriel Company, preguntará a la presidenta del Govern, Francina Armengol, si cree que se está produciendo la reactivación económica que han previsto.



El diputado de IU votará contra el decreto de reactivación del Govern



El diputado por Menorca de Izquierda Unida (IU) Pablo Jiménez, que forma parte del grupo de Unidas Podemos, votará en contra de la validación del decreto del Govern para la reactivación económica frente a la crisis de la COVID-19.

Según ha informado su partido, que se presentó a las elecciones en coalición con Podemos, Jiménez se desmarcará de sus compañeros de grupo, que sí apoyarán la norma aprobada por el ejecutivo en el que Unidas Podemos cuenta con dos consellers.

IU explica en un comunicado que ha negociado con el Govern la modificación del decreto, que contiene aspectos "nocivos para el medio ambiente", pero este diálogo no ha tenido ningún resultado.

"Se proponen muchas mediadas que realmente se traducen en una involución respecto del espíritu de 'Gobierno de Progreso' y de los Pactos de Bellver", insiste el partido socio de Podemos, que aclara su disposición a seguir apoyando al Govern y a mantener "diálogos constructivos".

Jiménez también sumará sus votos a los de todos los grupos de la oposición al Govern de izquierdas para defender que el decreto sea tramitado como proyecto de ley.