Los exCovid-19, más vulnerables durante 3 años

? El pediatra experto en vacunas pone de relieve un hecho que no ha tenido mucha trascendencia y que no es otro que la bajada de defensas que provoca haber estado contagiado con el SARS-CoV-2. "Si he sido un paciente Covid-19 he de saber que voy a padecer una bajada de anticuerpos y que mi sistema inmunitario se resentirá de manera que durante los siguientes tres años voy a ser más frágil frente a cualquier otra enfermedad", alerta.