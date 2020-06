"Los bancos tienen capital y liquidez para ayudar en esta crisis"

Empresas y particulares han visto cómo se han visto perjudicados sus ingresos, una situación generada por la covid-19 en la que la banca ha tenido que reaccionar de una manera efectiva.

"A diferencia de la crisis de 2012, ahora los bancos tenemos capital y liquidez para ayudar a familias, pymes, autónomos y empresas", afirmó Antoni Serra, director corporativo de la Territorial de Bankia en Balears. "Según las previsiones de diversos organismos, sin lugar a dudas esta crisis provocará la mayor caída de PIB desde la gran depresión, pero esperemos que sea una crisis breve, pese a que las hipótesis más optimistas apuntan a que el PIB no se recuperará hasta finales de 2021", recordó el directivo mallorquín".

Las declaraciones se enmarcan en la Mesa de Expertos, celebrada virtualmente el jueves. Diario de Mallorca, en colaboración con Bankia, se encargó de organizar este evento que reunió a especialistas y empresas relevantes de la isla.



Asegurar la supervivencia

La previsión en tesorería ha sido una de las principales medidas que ha llevado Talat para paliar esta crisis. Así lo explicó Magdalena Payeras, responsable financiera y copropietaria de esta empresa dedicada a la ingeniería, project management, instalaciones eléctricas e integrales y software para mantenimiento de hoteles. "Nos hemos basado en tres principios básicos: asegurar la supervivencia de la empresa, reasignar los recursos a las actividades activas y mirar qué futuro habrá después del verano para diseñar posibles estrategias". Payeras explicó que tiene marcado en rojo el dinero conseguido con las líneas de crédito y la cifra en que estarían si no hubieran accedido a este recurso para tener presente la evolución de la situación.



Aumentan las peticiones de crédito

De hecho, son numerosas las empresas y autónomos que se han acogido a un crédito. Lo confirma Eduardo Soriano, presidente de ISBA SGR, una entidad no bancaria y sin ánimo de lucro que avala créditos a la pequeña y mediana empresa. "La actividad normal anual que tenemos es de 50-55 millones al año en préstamos y desde que empezó la crisis llevamos formalizados más de 129 millones. Hemos aprobado el 88% de las solicitudes; no son todas, es cierto, pero hay que tener en cuenta que lo que no funcionaba en diciembre de 2019, no lo hará en estos momentos. Con Bankia tenemos 1.060 operaciones vigentes por un importe de 60 millones de euros. Ante la avalancha de peticiones, el martes firmamos una contribución de 200 millones del Govern de les Illes Balears y otra de 24 millones por parte del Consell de Mallorca", relata Soriano.

Ante la actual situación, Antoni Serra incidió en que Bankia optó "por estar cerca del cliente, manteniendo abierta el 95% de la red de oficinas, siempre adoptando las medidas oportunas para proteger a los clientes y a sus profesionales". Además, detalló que la entidad ha ofrecido soluciones adicionales a las aprobadas por el Gobierno, como carencias en el pago de hipotecas o de créditos al consumo, que pretenden apoyar a familias y empresas.

Los ponentes: Alexandre Suau, copropietario de Hotel Son Brull; Maria Payeras, copropietaria de Talat; Eduardo Soriano, presidente de ISBA SGR; Antoni Serra, director territorial de Bankia en Balears; Maria Ferrer, directora de Diario de Mallorca; Joan Ramis, gerente de Conservas Rosselló.

Estudiar las posibilidades

Quien hizo una gran inversión en 2018 y 2019 fue el Hotel Son Brull de Pollença. Alexandre Suau, copropietario del establecimiento junto a sus dos hermanos, explica que 2020 era el primer año para recoger los frutos de las inversiones. La situación provocó el cierre del hotel el 20 de marzo y la aplicación de un ERTE a 37 trabajadores: "ahora mismo solo continúan trabajando los empleados agrícolas de la viña y del olivar, así como el personal de gestión". Remarca que el problema es que si ahora rescatas parte de plantilla, la bonificación de la seguridad social se reduce por lo que no sale rentable quitar el ERTE a parte del personal. Pese a ello, ya tienen fecha de apertura, el próximo 26 de junio. Previamente han estudiado las posibilidades de tesorería: "Nos sentamos con Bankia, que nos ha resuelto nuestro problema de forma inteligente y ágil, a través de la línea ICO y con ISBA. La parte negativa de los créditos es que son a corto plazo, un mínimo de 7 años con un año de carencia (hubiera sido mejor 2 años), por lo que en 2021 tendremos que hacer frente a amortizaciones más altas de las previstas, es decir, que la que la temporada que viene tiene que ser un buen año porque, en caso contrario, tendremos que hacer una reestructuración interna".



"Los créditos han aportado músculo económico"

También ha tenido que adaptarse Conservas Rosselló. "Actualmente estamos a un 40% de nuestra actividad, que se basa en abastecer a tiendas de alimentación y supermercados, –señala Joan Ramis, gerente de la empresa–." "La otra parte del negocio se centra básicamente en envasar y producir aceite para la hostelería y la restauración. Sin duda, la apertura de bares y restaurantes ha sido una buena noticia pero se hace lentamente. De hecho, tenemos que estar preparados para atender a los negocios con el problema que hay género perecedero que, si no se sirve al momento, se pierde. No solo es una cuestión financiera". También apunta que se han encontrado con clientes que no han podido pagar lo que habían comprado. Por ello, Ramis remarca que los créditos han sido muy importantes, ya que han aportado músculo económico. Nosotros hemos parado muchos proyectos en marcha, y también hemos destinado alimentos a comedores sociales, por ejemplo la mayonesa, de la que el proveedor se ha hecho cargo del 50% si la dábamos a una entidad social. La hemos destinado al comedor social de la Associació Tardor".

Por otra parte, Soriano apuntó que desde el Govern de les Illes Balears se están esforzando para ayudar a los más débiles: "trabajan duro, pero también hay que facilitar que el empresario pueda participar". Magdalena Payeras apuntó a la administración local: "es importante que te dejen hacer", y recordó que "hay ayuntamientos con muchos expedientes parados desde hace un año o dos. Si se agilizaran los permisos de obra, se crearían puestos de trabajo". Por otra parte, Alexandre Suau lamentó las incertezas vividas por parte del Gobierno de España: "todavía no sabemos cuál es el precio de mantener el ERTE.



Apuesta por la formación

Para concluir, Antoni Serra remarcó que "esta crisis tiene que reforzarnos a medio y largo plazo y para ello debemos preservar el tejido empresarial y, en consecuencia, el empleo", y finalizó comentando que con la situación generada por la pandemia se ha visto que "el futuro irá mucho más rápido de lo que pensamos, con cambios y nuevas perspectivas en la educación y políticas de empleo, por ello pusimos en marcha hace cuatro años la Fundación Bankia y su programa Dualiza, dedicados a la promoción y al prestigio de la formación profesional".