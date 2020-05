Vecinos de Son Gotleu tras el brote: "Queremos que vengan y nos hagan test"

La noticia adelantada ayer por la tarde por Diario de Mallorca de un brote en 11 personas de coronavirus ha cogido por sorpresa a la mayoría de vecinos del palmesano barrio de Son Gotleu. Allí, uno de los afectados, que reside en Es Rafal, regenta un locutorio que fue precintado el pasado viernes por la tarde por la Policía.

La calle Indalecio Prieto, el centro de actividad del barrio, ha registrado una actividad normal durante la mañana de hoy, con todas las terrazas de los bares a rebosar. La falta de preocupación ante un posible contagio ha sido la nota predominante, aunque algunos sí que han reclamado más control por parte de las autoridades sanitarias. "Sí que estamos preocupados. Espero que vengan pronto y hagan tests a todos, porque hay muchos clientes por esta zona y es fácil que pueda haber un contagio", ha explicado Xavier, que trabaja en un establecimiento de alimentación de la zona junto a su padre.

"Nos llevamos bien, son muy buena gente. Hablé hace dos días con él y estaba genial, no tenía ningún síntoma ni nada", explica un conocido de la familia, quien también ha asegurado "estar tranquilo" ante un posible contagio ya que "había muy pocos clientes estos días".

Han sido algunos los curiosos que, al leer la noticia publicada en los medios, se han acercado a las puertas del local. "Me he enterado esta mañana en la panadería y he venido a verlo. No estoy muy preocupado la verdad, trabajo en una residencia de mayores y allí la situación ha sido más complicada", ha señalado un vecino del barrio en relación a un posible contagio.