El escándalo de las oposiciones del EBAP se salda con la compra de cajas fuertes

La investigación encargada por la consellera de Modernización y Administraciones Públicas, Isabel Castro, por la desaparición en noviembre del pasado año de preguntas que debían servir de base para el cuestionario de las oposiciones al cuerpo de gestión de la Comunidad Autónoma, se ha cerrado sin encontrar un responsable de lo ocurrido, según expuso ayer Castro en una comparecencia en el Parlament. La investigación se encargó en diciembre a un funcionario "independiente" quien, en su informe, sí deja claro que se rompió "la cadena de custodia" ya fuera porque las preguntas se robaron o porque se perdieron, sin descartar ninguno de los dos motivos.

En este sentido, según ha podido saber DIARIO de MALLORCA, el informe concluye que las investigaciones llevadas a cabo no han permitido determinar la causa de la desaparición y que, si bien no se puede descartar del todo que el Tribunal extraviara el cuestionario de las oposiciones, el que uno de los vocales advirtiera indicios de manipulación de las copias que estaban en la carpeta hace que no se pueda descartar que alguna persona externa lograra abrir la taquilla en la que se guardaban y se apropiara del cuestionario en algún día entre el 19 y el 27 de noviembre.

Castro, a preguntas de la oposición, insistió en que del informe "no se deduce si se ha producido una negligencia o un descuido", sin descartar cualquiera de las dos posibilidades, pero "no contempla que una persona con nombres y apellidos" actuara con "intención maliciosa", por lo que "no se puede abrir un expediente disciplinario contra nadie".

El informe enviado a los grupos parlamentarios tiene fecha del pasado día 26, hace tan solo dos días, por lo que ayer aún no lo habían recibido, lo que fue criticado por la oposición en especial por el diputado del PP Juan Manuel Lafuente, cuyo grupo había pedido la comparecencia de la consellera por este asunto. Al igual que los otros portavoces de la oposición, acusó a la consellera de falta de transparencia, lo que fue rechazado por Castro quien sostuvo que el responsable de la investigación trabajó "sin injerencias" del Govern.

Junto a ello, resaltó que el informe realiza una serie de recomendaciones para que no vuelva a ocurrir lo mismo y que en su mayor parte la Conselleria ya había puesto en marcha. Entre otras medidas, resaltó que la Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP) ha comprado 30 nuevas cajas fuertes con cerradura electrónica para guardar documentación de oposiciones, con una clave alfanumérica que sólo conocen los tribunales de cada proceso. Añadió que las cajas no se encuentran "al alcance de todos", sino en un espacio de "acceso restringido" en la EBAP.