La incertidumbre sobre los vuelos frena las reservas turísticas para este verano

El sector turístico mallorquín dista mucho de estar eufórico tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que a partir de julio España abrirá sus puertas al turismo, porque para empezar Balears, al igual que Canarias, no aparece entre las zonas del país en las que se han disparado las reservas vacacionales de cara al verano. El principal obstáculo que deja fuera por ahora a ambos archipiélagos son las incertidumbres que siguen existiendo en torno a la reactivación del transporte aéreo, según se señala desde las empresas de alojamiento.

Los datos facilitados desde algunas de las paginas web para la búsqueda de ofertas vacacionales respecto a que desde el pasado sábado la demanda se ha disparado son acogidos con notable escepticismo por algunas de las principales cadenas hoteleras de la isla. Para empezar porque resulta muy fácil registrar fuertes crecimientos cuando el punto de partida es enormemente bajo, pero además se insiste en que este incremento se ha percibido entre consumidores españoles que plantean viajar al litoral peninsular, como es el caso andaluz, pero no a Balears.

La explicación es simple: el transporte aéreo todavía genera incertidumbres, y además es más caro que desplazarse en el coche particular o en tren. Es por eso que ni una sola zona de Balears aparece en la lista de las más demandas por los españoles, según se apunta desde el Grupo Barceló. Eso no significa que los establecimientos no vayan a abrir sus puertas durante las próximas semanas, pero se hará de forma escalonada, según se señala también desde Meliá, y con la vista más puesta en el mercado internacional.

Por ejemplo, Barceló confirma ya que su hotel Formentor abrirá en esta primera fase, y Meliá que lo hará con sus establecimientos de Palma y Calvià. Y siempre con la intención de ir ampliando esta planta si aumentan los visitantes.

El obstáculo para el movimiento turístico en Balears que las incertidumbres relacionadas con el transporte aéreo sigue generando dificulta no solo la entrada de visitantes, sino también la salida de los propios mallorquines. Desde la asociación de agencias de viajes de Balears (AVIBA) se destaca que desde el anuncio realizado el sábado por Sánchez el volumen de llamadas telefónicas que reciben estas empresas se ha multiplicado, y que la inmensa mayoría buscan información sobre la posibilidad de hacer viajes vacacionales interinsulares. Es decir, los mallorquines parecen muy interesados en visitar las Pitiüses o Menorca. Pero se trata solo de consultas, sin que se formalicen reservas, se matiza, debido a las incógnitas sobre la posibilidad de viajar en avión.

La presidenta de la federación hotelera de Mallorca, Maria Frontera, valora esta recuperación de la actividad turística, pero también pone la vista en el mercado internacional, por lo que pide un periodo de prueba que vaya del 15 al 22 de junio para la llegada de alemanes con la autorización de ambos Gobiernos.