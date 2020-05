El pequeño hotelero también existe

La nueva normativa que el Govern de les Illes ha sacado a la luz también permite ceder un 15% de edificabilidad a los hoteles. Eso sí, sin aumentar el número de plazas turísticas. Ya está bien con las que dimos. Además de la de los pisos en comunidades de propietarios para reconvertirlos en "hoteles encubiertos". Sin pasar las inspecciones necesarias a las que estamos obligados los hoteles, eso sí. Confiemos en que un día no ocurra una desgracia y tengamos que acudir al plano de evacuación para desalojar en caso de incendio un octavo piso lleno de turistas. Pero bueno, el tema de las plazas es otro tema.

Centrándonos en ese 15%, de nuevo volvemos a asistir a un nuevo guiño hacia los grandes hoteleros. ¿O se habían pensado que los pequeños nos íbamos a ver favorecidos?

No se equivoquen, el 99,9% de los pequeños y medianos hoteles ocupamos el 100% de los solares y no podemos coger de los 10.000 metros de jardín que por ejemplo sí tienen los grandes. Pero claro, cuando se negoció esta medida no nos llamaron para ver qué opinábamos. Total, para qué, si solo representamos un 10% del PIB turístico de Balears. Solo damos empleo a 10.000 personas directamente. No vale la pena hablar con esa especie de pseudo hotelero que se ha de extirpar del sector.

Se habla mucho del gasto hotelero. Recuerdo en una reunión en la Asociación Hotelera de la Playa de Palma que se trataba el famoso tema del "esponjamiento" y recuerdo una persona (la cual no diré su nombre) que acaloradamente defendió la necesidad básica de que desapareciesen estos pequeños y medianos hoteles. "Que desaparezcan estos hoteluchos que 'nomes fan nosa'". Palabras exactas. Yo, como asociado que sigo siendo, pedí la palabra y le exigí una rectificación. Quién era esa persona para cerrar mi negocio, mi 'modus vivendi' y el de veinte personas que había en plantilla.

Pero en estos casos los pequeños hoteleros estamos sentenciados. Hemos de entender que las distintas asociaciones hoteleras cobran por número de camas y a quién vas a parar antes a la hora de dar su opinión. ¿A uno que tiene más de 1000 camas y contribuye con un 10% en el presupuesto de la asociación o a otro que solo tiene 25 camas?? La pelea está perdida antes de empezar.



Recuerdo también que aquel día salió a debate el tema de la inversión hotelera y recuerdo, no me pregunten la razón, que se comparó entre el grande y mi hotel. Para no dar cifras reales y no desvelar la identidad de dicha persona me inventaré las cifras. Pero no se equivoquen, el resultado fue el mismo. De modo autoritario y para argumentar su poder, desveló el número total de millones que invertía en sus hoteles anualmente, 6 millones (es un ejemplo). Yo contesté que mi inversión anual era de 50.000 euros. Puede parecer que estoy invirtiendo menos, pero en un hotel de 30 plazas significa destinar 1.666?/anuales, mientras que la inversión de los 6 millones por 4.000 plazas (de nuevo ejemplo) da una inversión por plaza de 1.500/anuales. Así que, preguntémonos quién se gasta más dinero en sus clientes. Los grandes presupuestos no siempre implican una superioridad ni un mejor trato hacia el cliente.

Veamos ahora al gasto por turista y la necesidad de mantener el pequeño y mediano hotel. Dos clientes que salen de Berlín. Cogen un taxi, llegan al aeropuerto, mostrador embarque asientos en avión, llegan a Palma, bus de traslado a los hoteles respectivos, llegan a la parada y uno se baja en un hotel 4 estrellas y el otro en un hostal. Hasta ese momento el turista ha gastado el mismo dinero. Pero en el momento en el que entre en el hotel la cosa cambia. Uno pagará 350 euros por noche y el otro 60. Hasta aquí puede parecer claro que el de 4 estrellas genera mejor beneficio. Pero hay que tener en cuenta que el de 4 estrellas la mayoría de las veces ofrece media pensión o pensión completa, mientras que el hostal no.



Esto quiere decir que el cliente del pequeño hotel sale y consume en los locales que rodean al establecimiento. Reparte la riqueza. Cosa que en muchos casos el cliente de 4 estrellas no hace. Suponemos un beneficio a la oferta complementaria. Sin este tipo de hotel los negocios de la zona no obtendrían los beneficios suficientes para seguir creciendo.

Me resulta curioso que todos los sectores sociales y políticos estén por la defensa del pequeño comercio, pero que cuando se trata de hoteles la cosa cambie. Se nos trata como un cáncer que se debe extirpar.

Salió la ley de la ecotasa fantástica y nuestro Govern dijo que no podía ser que pagase lo mismo un cliente en un hotel de 4 estrellas que uno de 2 estrellas. De acuerdo. Hizo unos baremos sobre cómo se debía pagar la ecotasa. Perfecto. Pero sorpresa. Tras analizarlos, estos perjudicaban de nuevo al pequeño hotelero.

Verán, según la administración, el cálculo sería el siguiente. En un hotel de 4 estrellas se pagarían 4 euros por persona y noche. En un hotel de 2 estrellas, 2 euros por persona y noche. Parece simple y fácil ¿verdad? Continuemos. Precio de 4 estrellas por persona y noche, 200 euros; precio hotel dos estrellas por persona y noche, 30 euros. Impacto de la ecotasa en tanto por ciento. El de 4 estrellas paga el 4%. El de 2 estrellas paga casi un 7%. Nuevo golpe a nuestra economía y aquí nadie se ha enterado. Gracias a esta fórmula, al pequeño hotelero, cobrando menos de la mitad respecto al gran hotelero, la ecotasa le cuesta casi el doble. ¿Curioso, verdad? Pues nuestras cuentas de resultados también lo encuentran curioso.

Hablemos ahora de la famosa ley que permitió que los hoteles que pasaban a 4 estrellas aumentaran su capacidad en camas. Hay que recordar que estas no sobran, son las mías las que sobran. aAdemás de considerarla una ley anticonstitucional me parece una vergüenza. ¿Qué pasa conmigo que yo no puedo crecer en plazas? Es decir, lo que hizo el Govern fue una ley discriminatoria donde en el mismo sector benefició a una parte y a otra no. No sé si la palabra exacta es prevaricación o anticonstitucional.

Pero esto no puede continuar. Los pequeños, hasta la fecha desunidos, callados y sin rumbo, ya no aguantamos más estos continuos atropellos. Somos empresarios tan serios como el que más, tenemos problemas como cualquier otro y solo pedimos una cosa, que recuerden que el pequeño hotel tambien existe y que merecemos un respeto.