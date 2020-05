Aprobado el decreto que protege 51.700 hectáreas de suelo rústico

El Ejecutivo balear ha aprobado hoy en un Consell de Govern extraordinario el decreto ley de medidas urgentes de protección territorial que, según ha explicado el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir (Més), se traducirá en la protección unas 51.700 hectáreas de suelo rústico en Mallorca, lo que supone aproximadamente "el 15 por ciento" del total de estos terrenos en la isla. A ellos se unen, en el conjunto de Balears, unas 400 hectáreas de suelos urbanizables y 200 de los conocidos como falsos urbanos, aquellos no consolidados por la falta de servicios básicos como alcantarillado, lo que supondría capacidad para unos 50.000 habitantes, según ha calculado Mir.

En el caso de los terrenos rústicos, Mir ha recordado que Eivissa y Formentera quedan exoneradas de las medidas contempladas por el Decreto porque en ambos casos han modificado sus planes territoriales hace menos de dos años. En lo que se refiere a Menorca, su plan territorial ya prohíbe la construcción en rústico.

Además, el decreto incorpora la modificación de un artículo del decreto de reactivación económica aprobado hace algo más de una semana con el fin de prohibir las marinas secas (espacios para el almacenamiento y mantenimiento de embarcaciones) en suelo rústico, en donde si se permitirá puntos verdes de recogida de residuos en aquellos municipios donde no haya otro lugar en el que ubicarlos. La modificación para prohibir las marinas secas en rústico se debe a que tras "reflexionar" se vio que lo "coherente" con el Decreto de protección territorial aprobado hoy era no permitirlas, según han resaltado Mir, la portavoz del Govern, Pilar Costa (PSIB) y la consellera Mae de la Concha (Podemos).

Los tres han comparecido conjuntamente ante los medios de comunicación para presentar el decreto, dando una imagen de unidad tras las discrepancias entre los socios del Pacto que impidieron que se aprobara en el Consell de Govern del viernes, si bien horas más tarde se alcanzaba un acuerdo en una reunión impulsada por la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol.

El Decreto finalmente aprobado recoge las medidas más relevantes de la propuesta de la Conselleria que dirige Miquel Mir. Así, como ya informó DIARIO de MALLORCA, se establece una moratoria de licencias y autorizaciones para los falsos urbanos y urbanizables que no se han desarrollado en décadas, que quedarán en suspenso hasta el 31 de diciembre de 2021 para que los consells insulars y el Ayuntamiento de Palma decidan su reclasificación. De no hacerlo en este plazo de tiempo, el Govern se subrogará la competencia para adoptar esta decisión, para lo cual dispondrá de plazo hasta el 31 de diciembre de 2022.

Además, quedarán desclasificados los terrenos urbanos con 8 años de antiguedad en donde no se haya construido, salvo que se destinen a viviendas de protección oficial o tengan los proyectos de urbanización en trámite en el momento de la entrada en vigor del Decreto, en cuanto se publique en el BOIB, lo que está previsto para hoy mismo o de inmediato, según ha precisado Costa.

En lo que se refiere al suelo rústico, se prohíbe la construcción de nuevas viviendas en las áreas de riesgo potencial de inundación, erosión o incendios. Además, se reduce las dimensiones de las nuevas viviendas aisladas que se construyan en rústico, cuyo volumen no podrá sobrepasar los 900 metros cúbicos. Estas viviendas unifamiliares en rústico no podrán tener más de una piscina, cuyas dimensiones (para las nuevas) no podrán superar los 35 metros cuadrados ni los 60 metros cúbicos de volumen de agua.