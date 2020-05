José María Lafuente: "La abogada china Wei se siente una heroína por haber traído el material"

P Sigue defendiendo que no cobró una comisión por la gestión de su bufete para traer material sanitario de China.

R No hemos cobrado ninguna comisión, sino que hemos pasado una minuta con su retención e IVA por un trabajo realizado. Somos abogados, no comisionistas, y por tanto hemos librado una minuta.

P ¿Se ofreció al IB-Salut?

R No, fueron ellos los que nos llamaron y nos contrataron el pasado 18 de marzo. En esos momentos era prácticamente imposible comprar material sanitario en China porque la demanda excedía la oferta de tal manera que los precios variaban en 24 o 48 horas. Además, para el IB-Salut el mercado chino no solo era un completo desconocido sino que sus condiciones de pago no eran asumibles por sus fabricantes.

P ¿Por qué?

R Porque los proveedores quieren cobrar antes de la fabricación del pedido. Si no se hace así, no se hace.

P ¿Por qué eligen a su bufete de abogados?

R Porque un directivo del IB-Salut trabajó como graduado social en mi bufete hace unos años y en esos tiempos conoció a Wei, la única abogada china que existe en Mallorca. Estudió derecho en la UIB y habla perfectamente chino mandarín. Además, un amigo de su familia en China, un alto militar, es proveedor de productos sanitarios. Teníamos lo que necesitaban: un experto en derecho mercantil de la importación y exportación que además hablara chino. Me llamaron por mi abogada china. Sin ella, no hubiera accedido al contrato.

P ¿En qué consistieron sus gestiones?

R No solo en los envíos de material. También hubo que buscar compañías aéreas de transporte, que en esos momentos estaban todas ocupadas, aunque tuve la suerte de encontrar unos aviones rusos. También hubo que buscar a un auditor chino porque no dejaban entrar en el país a los del IB-Salut. Y un gestor de aduanas del país para la de Shanghái y otro para la de Son Sant Joan. Fueron dos meses y medio de tremendo trabajo.

P ¿Participará en nuevas operaciones?

R Sí. Y seguiré pasando minutas ponderadas porque no trabajo de forma altruista. Entre otras cosas, porque no puedo. Perdería dinero porque administrativos míos han trabajado mucho en estas operaciones.

P ¿Qué tiene que decir a los que creen que se le ha encargado el trabajo por su filiación socialista?

R Que soy militante del PSOE desde la clandestinidad y nunca lo he ocultado. Pero el partido siempre me ha tratado como a un bicho raro, pensando que mi lugar estaba en un partido de derechas. Además, ni Xisco (Antich) ni Francina (Armengol), me han dado bola.

P ¿Cómo ha vivido toda esta situación Wei?

R Wei está indignada con la prensa y no dará ninguna entrevista porque se siente maltratada. Ella piensa que se ha comportado como una heroína al facilitar la llegada de material.